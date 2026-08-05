Fatehpur News: वायरल वीडियो : ट्रक की टक्कर से पलटा स्कूली बच्चों का ई-रिक्शा, राधानगर के अंदौली पुलिया के पास हादसा, चीख-पुकार के बीच ई-रिक्शे से निकाले गए आठ बच्चे

Fatehpur News: ट्रक की टक्कर से स्कूली से भरा ई-रिक्शा पलटाट्रक की टक्कर से स्कूली से भरा ई-रिक्शा पलटाट्रक की टक्कर से स्कूली से भरा ई-रिक्शा पलटाट्रक की टक्कर से स

वायरल वीडियो : ट्रक की टक्कर से पलटा स्कूली बच्चों का ई-रिक्शा, राधानगर के अंदौली पुलिया के पास हादसा, चीख-पुकार के बीच ई-रिक्शे से निकाले गए आठ बच्चे

Fatehpur News: फतेहपुर। राधानगर के अंदौली पुलिया के पास बुधवार दोपहर ट्रक की टक्कर से स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा पलटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हादसे के बाद मौके पर मची अफरातफरी और चीख-पुकार साफ देखी जा सकती है, जहां स्थानीय लोग ई-रिक्शे में फंसे करीब आठ बच्चों को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे इन बच्चों में से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शहर के राधानगर स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे दोपहर में छुट्टी के बाद ई-रिक्शा से अपने घर जा रहे थे। अंदौली पुलिया से अंदौली जाने वाली सड़क पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चों को ई-रिक्शे से सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में कुछ बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए。

घटना स्थल पर परिजन की भागदौड़ सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और बच्चों को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं, ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। थाना प्रभारी श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि ई-रिक्शा पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे में कुछ बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उनके परिजन अपने साथ ले गए। ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

परिवहन व्यवस्था की लापरवाही तीन-चार की क्षमता पर आठ मासूम... जान से खिलवाड़ क्यों?

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल परिवहन व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। जिस ई-रिक्शा में सिर्फ 3 से 4 सवारियों के बैठने की जगह होती है, उसमें ठूस-ठूस कर आठ स्कूली बच्चों को बैठाया गया था। बिना किसी सुरक्षा ग्रिल और बिना मजबूत बॉडी वाले इस तीन पहियाVehicle के पलटने पर बच्चों के ट्रक की चपेट में आने का सीधा खतरा था। थोड़ी सी चूक या ट्रक की रफ्तार थोड़ी भी तेज होती तो कई परिवारों के चिराग बुझ सकते थे।

स्कूल और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की चुप्पी और ट्रैफिक पुलिस की आंखें बंद

1- हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि व्यवस्थागत अनदेखी का नतीजा है।

2- स्कूल की लापरवाही: स्कूल छूटते ही गेट के बाहर ई-रिक्शा और ऑटो में बच्चों को भूसे की तरह भरा जाता है, लेकिन स्कूल प्रशासन आंखें मूंदे रहता है।

3- परिवहन विभाग का ढीला रवैया: शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोडेड ई-रिक्शों पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। केवल हादसे के बाद औपचारिकता पूरी की जाती है।

सिस्टम की जागरूकता की जरूरत बड़ा सवाल: किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा सिस्टम

1- क्षमता से दोगुना बच्चे: ई-रिक्शा की क्षमता 4 सवारी की है, लेकिन 8 बच्चों को बैठाया गया।

2- सुरक्षा मानकों का शून्य होना: ई-रिक्शा में न तो साइड दरवाजे होते हैं और न ही बच्चों को रोकने के लिए ग्रिल।

3- अभिभावकों की भी लाचारी: सुरक्षित बस सेवा न होने के कारण अभिभावक भी मजबूरी में जोखिम भरे ई-रिक्शा का सहारा लेने को विवश हैं।

हादसों की रोकथाम के लिए नियमों की मांग मांग: हादसों को रोकने के लिए लागू हों ये नियम

1. ई-रिक्शा पर स्कूली परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध या सख्त नियम :

मुख्य सड़कों और भारी वाहनों वाले रूट पर ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। यदि ई-रिक्शा का इस्तेमाल हो भी, तो अधिकतम 4 बच्चों से ज्यादा बैठाने पर वाहन जब्त करने का नियम बने।

2. नो-एंट्री' और टाइमिंग लॉक : स्कूलों की छुट्टी के समय (जैसे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक) स्कूली रूटों और पुलिया वाले संकरे रास्तों पर भारी ट्रकों व डंपरों की नो-एंट्री लागू की जाए।

3. स्कूल प्रशासन की सीधी जवाबदेही : स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में ओवरलोडेड वाहनों से बच्चों को चढ़ाने-उतारने पर स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया जाए। हर स्कूल में एक यातायात सुरक्षा नोडल अधिकारी तैनात हों, जो छुट्टी के समय गेट पर वाहनों की चेकिंग करे।

4. साइड ग्रिल और सेफ्टी गेट अनिवार्य : बच्चों को ले जाने वाले हर छोटे वाहन (ऑटो/रिक्शा) में दोनों तरफ मजबूत सेफ्टी डोर या लोहे की ग्रिल लगाना अनिवार्य किया जाए, ताकि वाहन पलटने पर बच्चे सड़क पर न गिरें।

5. स्पेशल ड्राइव और हेल्पलाइन नंबर : आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को स्कूली वाहनों की नियमित और औचक जांच करनी चाहिए।

ई-रिक्शा के मुख्य नियम ये होते हैं ई-रिक्शा के मुख्य नियम

1- सवारी सीमा: चालक के अलावा अधिकतम 4 यात्री (ओवरलोडिंग पर सख्त मनाही)।

2- गति सीमा: अधिकतम रफ्तार 25 किमी/घंटा तय।

3- ड्राइविंग लाइसेंस: चालक के पास वैध कमर्शियल/ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य।

4- पंजीकरण व नंबर प्लेट: आरटीओ में रजिस्ट्रेशन और हरे/पीले रंग की नंबर प्लेट जरूरी।

5- सुरक्षा उपकरण: दोनों तरफ सुरक्षा चैन/ग्रिल, हेडलाइट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर होना अनिवार्य।

6- कागजात: वैध फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी।

7-रूट पाबंदी: मुख्य हाईवे, संकरे फ्लाईओवरों और व्यस्त सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध।

8- स्कूली परिवहन: सुरक्षा ग्रिल और लॉक न होने के कारण व्यावसायिक रूप से स्कूली बच्चे ढोने पर रोक/सख्त नियम।

9- जुर्माना: उल्लंघन पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना या वाहन ज़ब्त।