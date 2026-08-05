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Fatehpur News: प्राथमिक विद्यालय बना ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी में प्राथमिक विद्यालय की विद्युत कनेक्शन से ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट चलाया जा रहा है। आरोप है कि रिक्शा चालकों से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीईओ ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Fatehpur News: प्राथमिक विद्यालय बना ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट

Fatehpur News: बिंदकी। सरकारी तंत्र के संशाधनों से जिम्मेदार कमाई का जरिया बना बैठे है। प्राथमिक विद्यालय की विद्युत कनेक्षन से ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट चलाया जा रहा है। जिसके लिए बकायदा रिक्शा चालकों से रकम भी वसूली जाती है। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपका हिन्दुस्तान अखबार ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तहसील क्षेत्र के देवमई ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय करनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय परिसर की खिड़की से निकले विद्युत वायर से ई-रिक्शा की चार्जिंग की जाती हैं।

सरकारी बिजली से निजी ई-रिक्शा चार्जिंग करने पर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए 50 रूपए वसूला जाता है। हालांकि आपका हिन्दुस्तान ऐसे किसी भी वायरल वीडियों की पुष्टि नहीं करता है। प्रकरण सामने आने के बाद जिम्मेदार अपनी सफाई देने में जुट गए है। वहीं बीईओ प्रवीण शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र में आज भी भ्रमण किया लेकिन बारिश के कारण विद्यालय नहीं जा पाए। वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है, जिसकी जांच कराई जा रही है। आरोप सही पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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