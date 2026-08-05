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Fatehpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से बची, मची चीख पुकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बुधवार दोपहर बहादुरपुर गांव में एक स्कूल बस कीचड़ भरे रास्ते पर फिसल गई। बस अनियंत्रित होने से बच्चों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। करीब 60 से 70 बच्चे बस में सवार थे। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद बस को दलदल से बाहर निकाला।

Fatehpur News: बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से बची, मची चीख पुकार

Fatehpur News: जाफरगंज। गहरुखेड़ा-डांडा अमौली मार्ग पर बहादुरपुर गांव के पास बुधवार दोपहर स्कूली बच्चों से भरी बस कीचड़ भरे रास्ते में फिसल गई। बस अनियंत्रित होने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही बस पलटी नहीं अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दौराटा लालपुर स्थित गुरुदेव प्रणवा नंद इंटर कालेज की स्कूल बस छात्रों को लेकर घर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस इतनी तेज थी कि अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे दलदल में उतर गई। बस झुकते ही उसमें सवार बच्चों में दहशत फैल गई और वे चीखने-चिल्लाने लगे। बस में सवार छात्रों ने बताया कि वाहन में करीब 60 से 70 बच्चे मौजूद थे।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरु किया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद बस को दलदल से बाहर निकाला गया। बस को निकालने के दौरान गहरुखेड़ा-डांडा अमौली मार्ग पर लंबे समय तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी छात्र के घायल होने की सूचना नहीं है। थाना प्रभारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि स्कूल बस अनियंत्रित हो गई थी। हालांकि किसी छात्र को चोट नहीं आई है।

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