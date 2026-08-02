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Fatehpur News: जलाभिषेक के लिए सज गए शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: सावन...फाइलेरिया नियंत्रण अभियान से लक्षण वाले मरीजों में आई कमीफाइलेरिया नियंत्रण अभियान से लक्षण वाले मरीजों में आई कमीफाइलेरिया नियंत्रण अभियान से

जलाभिषेक के लिए सज गए शिवालय
जलाभिषेक के लिए सज गए शिवालय

Fatehpur News: फतेहपुर। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोर से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं, कांवड़ियों और जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। प्रशासन और मंदिर समितियों ने दर्शन, जलाभिषेक तथा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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विशेष व्यवस्थाएं

शहर के सिद्धपीठ ताम्बेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। सावन के पहले सोमवार को यहां सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। भीड़ नियंत्रण और सुगम आवाजाही के लिए स्टील की रेलिंग लगाई गई है। मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं, जबकि महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। शहर के अलावा जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सावन के सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बहुआ क्षेत्र के थवईश्वर मंदिर, अमौली क्षेत्र के परमधाम गूढ़ेश्वर मंदिर, असोथर क्षेत्र के जागेश्वर मंदिर, जहानाबाद के बांडे बाबा मंदिर सहित अन्य शिवालयों में रविवार तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।

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बम-बम भोले के जयकारों के साथ निकली कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा का आयोजन

खखरेरु। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली गई। बोल बम और जय भोले के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। यात्रा का नेतृत्व इस बार भी नगर सभासद प्रेम मोहन साहू ने किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञान चन्द्र केशरवानी ने कांवड़ियों का गुलाल, तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें यात्रा के लिए रवाना किया। प्रेम मोहन साहू ने बताया कि नगर से सभी कांवड़िए बस के माध्यम से प्रयागराज जाएंगे। वहां से ट्रेन द्वारा सुल्तानपुर (बिहार) पहुंचकर पवित्र गंगाजल लेंगे और फिर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे।

प्रश्न और उत्तर

फतेहपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में किस month की तैयारियां हो रही हैं?
सावन माह के पहले सोमवार को प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं।
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