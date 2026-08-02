Fatehpur News: गर्भगृह में महिलाओं के बाद पुरुषों को मिलेगा प्रवेश

Fatehpur News: फतेहपुर जिले के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत, महिलाओं का जलाभिषेक पूरा होने के बाद ही पुरुष श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा। 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती सहित सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भीड़ पर नजर रखेंगे।

Fatehpur News: फतेहपुर। जिले के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत गर्भगृह में महिलाओं का जलाभिषेक पूरा होने के बाद ही पुरुष श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। कतारों में जेबकतरों और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे, जबकि क्षेत्र में रविवार आधी रात से ही रूट डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है। सावन में जिले के सिद्धपीठ तांबेश्वर धाम मंदिर, ओम घाट शिव मंदिर भिटौरा, राजराजेश्वर मंदिर जहानाबाद, कुंडेश्वर मंदिर मझिलगांव खागा, शिव मंदिर नौबस्ता घाट, अर्गलेश्वर मंदिर जाफरगंज, थवईश्वर धाम कीर्तिखेड़ा ललौली, गूढ़ेश्वर मंदिर चांदपुर और जागेश्वर मंदिर सरकी में हजारों की संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु सोमवार को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। रविवार रात से ही इन मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। इन कतारों में कई जेबकतरे भी शामिल होकर वारदात कर देते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने इस बार विशेष योजना तैयार की है。

महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में महिला श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के दौरान केवल महिला पुलिसकर्मियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। महिला श्रद्धालुओं का जलाभिषेक पूरा होने के बाद ही पुरुष श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह पुरुष श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के दौरान केवल पुरुष श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सादी वर्दी में कतारों में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी भीड़ में जेबकतरों, मोबाइल चोरों और महिलाओं के आभूषण चोरी करने वाले गिरोहों पर पुलिस की नजर रहेगी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों में सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी आम श्रद्धालुओं की तरह रहकर निगरानी करेंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबलों को भी महिलाओं की कतारों और भीड़ वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, चोरी या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

एक हजार पुलिस और पीएसी के जवान लगाए गए इन नौ प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा और कांवड़ मार्गों पर करीब एक हजार पुलिस और पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सोमवार को मंदिरों में पहुंचने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

आधी रात से लागू हुआ डायवर्जन रविवार आधी रात से डायवर्जन व्यवस्था लागू हो गई है। सीओ ट्रैफिक ब्रजमोहन राय ने बताया कि प्रयागराज-वाराणसी मार्ग कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित किए जाने के कारण इस मार्ग पर विशेष दिनों में भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके चलते फतेहपुर होकर वाराणसी जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे।

यह व्यवस्था एक अगस्त की रात 11:55 बजे से चार अगस्त की रात 10 बजे तक, आठ अगस्त की रात 11:55 बजे से 14 अगस्त की रात 10 बजे तक, 15 अगस्त की रात 11:55 बजे से 19 अगस्त की रात 10 बजे तक तथा 22 अगस्त की रात 11:55 बजे से 29 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। कानपुर-फतेहपुर की ओर से वाराणसी जाने वाले भारी वाहन लालगंज, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर, जौनपुर और मड़ियाहूं होते हुए वाराणसी जाएंगे। वहीं, रीवा, चित्रकूट और बांदा की ओर से प्रयागराज होते हुए कानपुर-लखनऊ जाने वाले वाहनों को चित्रकूट, बांदा, चौडगरा अथवा तिंदवारी-बहुआ-कटका-कोराई मोड़ होते हुए फतेहपुर और लालगंज के रास्ते भेजा जाएगा।

कोट...

सावन में कांवड़ियों और मंदिरों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कतारों के बीच पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि करने वालों को तत्काल चिह्नित कर पुलिस कार्रवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

- अभिमन्यु मांगलिक, एसपी