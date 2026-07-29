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Fatehpur News: कांवड़ में अपराधियों की नो एंट्री, पुलिस ने बनाई रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में सावन माह और कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा की मजबूत रणनीति बनाई है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा। अवैध तस्करी पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान और पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Fatehpur News: कांवड़ में अपराधियों की नो एंट्री, पुलिस ने बनाई रणनीति

Fatehpur News: फतेहपुर। सावन माह और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत रणनीति तैयार की है। आसपास के जिलों से आने वाले बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच किसी चोर, लुटेरे या अराजक तत्व की घुसपैठ न हो, इसके लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा। होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की लगातार जांच की जाएगी। पुलिस का फोकस है कि कांवड़ यात्रा की आड़ में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम न दिया जा सके। जिले के 28 मार्गों से होकर करीब 259 किलोमीटर के दायरे में कांवड़ यात्री गुजरेंगे। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले की सीमाओं से प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। दूसरे जिलों से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्...

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अवैध शराब, गांजा और स्मैक के खिलाफ चलेगा अभियान

सावन माह के दौरान अवैध शराब, गांजा, स्मैक और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एसपी ने मंगलवार रात अपना विशेष व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि अवैध नशीली सामग्री की खरीद-बिक्री से संबंधित सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

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सादे कपड़ों में भी तैनात रहेगी पुलिस

भीड़भाड़ वाले जिले के प्रमुख नौ शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को सक्रिय रखा जाएगा, जिससे जेबकतरी, मोबाइल चोरी, चेन स्नेचिंग और अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी ने हुड़दंग करने या माहौल खराब करने का प्रयास किया तो पुलिस उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।

कोट

श्रद्धालुओं की सुरक्षा, निर्बाध आवागमन और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का व्यवधान डालने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

- अभिमन्यु मांगलिक, एसपी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा की क्या योजनाएं हैं?
पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत रणनीति बनाई है और विशेष निगरानी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
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