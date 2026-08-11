Fatehpur News: पीएनबी में दीवार काटकर घुसे चोर
Fatehpur News: पंजाब नेशनल बैंक की औंग शाखा में रविवार रात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक संजय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार बैंक पहुंचन
Fatehpur News: फतेहपुर। पंजाब नेशनल बैंक की औंग शाखा में रविवार रात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक संजय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार बैंक पहुंचने पर परिसर की पीछे की दीवार कटी मिली। चोरों ने करीब डेढ़ बाई डेढ़ फीट की दीवार काटकर अंदर घुसने का प्रयास किया। निरीक्षण के दौरान बैंक का स्ट्रांग रूम सुरक्षित मिला और किसी सामान के नुकसान की जानकारी नहीं हुई। शाखा प्रबंधक ने बैंक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की मांग की। पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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