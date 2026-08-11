Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: पीएनबी में दीवार काटकर घुसे चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: पंजाब नेशनल बैंक की औंग शाखा में रविवार रात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक संजय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार बैंक पहुंचन

Fatehpur News: पीएनबी में दीवार काटकर घुसे चोर

Fatehpur News: फतेहपुर। पंजाब नेशनल बैंक की औंग शाखा में रविवार रात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक संजय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार बैंक पहुंचने पर परिसर की पीछे की दीवार कटी मिली। चोरों ने करीब डेढ़ बाई डेढ़ फीट की दीवार काटकर अंदर घुसने का प्रयास किया। निरीक्षण के दौरान बैंक का स्ट्रांग रूम सुरक्षित मिला और किसी सामान के नुकसान की जानकारी नहीं हुई। शाखा प्रबंधक ने बैंक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की मांग की। पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।