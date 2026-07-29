Fatehpur News: खेत में भैंस हटाने गए किसान की करंट लगने से मौत
Fatehpur News: सदर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की रात खेत से भैंस हटाने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की
Fatehpur News: फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की रात खेत से भैंस हटाने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सदर कोतवाली के वीआईपी रोड स्थित मौर्य कालोनी निवासी 36 वर्षीय अवलेश कुमार मौर्य पुत्र स्व. देवी चरण मंगलवार की रात पास ही स्थित खेत पर गए थे। इसी दौरान उनकी भैंस बिजली के पोल के पास पहुंच गई। भैंस को हटाने के प्रयास में उनका हाथ पोल से निकले लोहे के सपोर्ट तार से छू गया।
तार में करंट आने से वह चपेट में आ गए और तेज झटका लगते ही वह मौके पर गिर पड़े। आसपास के लोगों की सूचना पर परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह मृतक के भाई विजय बहादुर मौर्य ने जिला अस्पताल चौकी में घटना की सूचना दी। अवलेश अपने पीछे पत्नी शशि देवी, सात वर्षीय पुत्र अंश और दो वर्षीय पुत्र युवान को छोड़ गए हैं। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए मृतक के परिवार को कृषि बीमा योजना सहित अन्य सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है।
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