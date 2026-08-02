Fatehpur News: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया नई शिक्षा नीति पर मंथन
Fatehpur News: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में रविवार को पक्का तालाब स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ प्रदेश महामंत्री डा. संतोष
Fatehpur News: फतेहपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में रविवार को पक्का तालाब स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ प्रदेश महामंत्री डा. संतोष कुमार शुक्ल एवं प्रधानाचार्य संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभुदत्त दीक्षित ने किया। जहां राष्ट्र निर्माण में गुरू की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डा. विजय शंकर मिश्र ने गुरु की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर व्याख्यान दिया। वहीं मुख्य अतिथि डा. संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि नई शिक्षा नीति सक्षम एवं संस्कारित भारत के निर्माण की आधारशिला है।
उन्होंने बताया कि संगठन के प्रयासों से वित्तपोषित एवं वित्तविहीन शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग प्रचारक शिव शंकर ने शिक्षकों से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधानाचार्यों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी प्रदेश महामंत्री को सौंपा गया। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए डा. विजय शंकर मिश्र को जिलाध्यक्ष, पंकज कुमार त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष, शोभराज सिंह को जिला मंत्री, डा. वेद वाजपेयी को सह संगठन मंत्री, अरविंद सोनकर को कोषाध्यक्ष और अनामिका सिंह यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया।
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