Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: जलनिकासी न होने से लाखों का मार्ग पानी-पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: हसवा ब्लाक के हनुमानपुर मजरे में लाखों रुपये की लागत से बनाये गए आरसीसी मार्ग में जलनिकासी की कमी के कारण समस्याएं हो रही हैं। एक साल में ही यह मार्ग तालाब में बदल गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई सा सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

Fatehpur News: जलनिकासी न होने से लाखों का मार्ग पानी-पानी

Fatehpur News: थरियांव। हसवा ब्लाक के हनुमानपुर मजरे रामपुर थरियांव में ग्रामीणों के आवागमन को सुलभ किए जाने के लिए लाखों रुपये की लागत से आरसीसी मार्ग का निर्माण कराया गया। लेकिन जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण एक साल में ही यह मार्ग तालाब में तब्दील होकर पानी-पानी हो रहा है। जलनिकासी न होने के कारण गांव में तालाब सा नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें फिसलकर ग्रामीण चुटहिल हो रहे हैं। हनुमानपुर मजरे रामपुर थरियांव में गत वर्ष मार्ग का निर्माण तो करा दिया गया लेकिन यहां पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी तथा हल्की बारिश में ही यह प्रमुख मार्ग तालाब में तब्दील नजर आता है। नतीजतन ग्रामीणों को आवागमन में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, गांव की महिलाओं ने बताया कि जलनिकासी न होने के कारण पानी कई दिनों तक जमा रहता है जिससे उठने वाली बदबू के कारण घर के बाहर निकलना दुश्वारियों भरा होता है। वहीं कई दिनों तक गंदा पानी मार्ग में जमा होने के कारण गांव में मच्छरों की भरमार होने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरा होने के कारण सबसे अधिक परेशानी विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ बुजुगार्ें को उठानी पड़ती है, जिसके चलते कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत कर जलनिकासी की व्यवस्था सुद्रढ किए जाने की मांग के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी रामबाबू कुशवाहा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है जल्द ही जांच कराकर जलनिकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।