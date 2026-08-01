Fatehpur News: जलनिकासी न होने से लाखों का मार्ग पानी-पानी

Fatehpur News: थरियांव। हसवा ब्लाक के हनुमानपुर मजरे रामपुर थरियांव में ग्रामीणों के आवागमन को सुलभ किए जाने के लिए लाखों रुपये की लागत से आरसीसी मार्ग का निर्माण कराया गया। लेकिन जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण एक साल में ही यह मार्ग तालाब में तब्दील होकर पानी-पानी हो रहा है। जलनिकासी न होने के कारण गांव में तालाब सा नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें फिसलकर ग्रामीण चुटहिल हो रहे हैं। हनुमानपुर मजरे रामपुर थरियांव में गत वर्ष मार्ग का निर्माण तो करा दिया गया लेकिन यहां पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी तथा हल्की बारिश में ही यह प्रमुख मार्ग तालाब में तब्दील नजर आता है। नतीजतन ग्रामीणों को आवागमन में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, गांव की महिलाओं ने बताया कि जलनिकासी न होने के कारण पानी कई दिनों तक जमा रहता है जिससे उठने वाली बदबू के कारण घर के बाहर निकलना दुश्वारियों भरा होता है। वहीं कई दिनों तक गंदा पानी मार्ग में जमा होने के कारण गांव में मच्छरों की भरमार होने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरा होने के कारण सबसे अधिक परेशानी विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ बुजुगार्ें को उठानी पड़ती है, जिसके चलते कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत कर जलनिकासी की व्यवस्था सुद्रढ किए जाने की मांग के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी रामबाबू कुशवाहा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है जल्द ही जांच कराकर जलनिकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।