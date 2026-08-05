Fatehpur News: चेतावनी बिंदु से 14 सेमी ऊपर बह रही गंगा
Fatehpur News: फतेहपुर में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान के करीब पहुँच रहा है। किसान फसल के डूबने की आशंका से परेशान हैं और उन्होंने कटरी की उपजाऊ जमीन छोड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन राहत कार्यों को तेज कर रहा है।
Fatehpur News: फतेहपुर। पहाड़ों और गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को गंगा चेतावनी बिंदु से 14 सेंमी पार करते हुए खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। बढ़ते जल स्तर से कटरी में दहशत बढ़ गई है। वहीं जलस्तर बढ़ने से फसल के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। किसान छोड़ने लगे कटरी की उपजाऊ जमीन
कटरी के ग्रामीणों की चिंता
कटरी के ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य दिनों में कटरी की उपजाऊ जमीन ही उनकी आजीविका का मुख्य आधार होती है, लेकिन हर साल बारिश में गंगा का जलस्तर बढ़ते ही कटरी छोड़ना पड़ता है इस बार भी होने वाली फसल के डूबने की आशंकाओं के घिरे किसान फसल की देखरेख के लिए कटरी में डाली जाने वाली कुरिया को समेटने लगे हैं। इतना ही नहीं गंगा के उफान पर आने से सहायक नदी पांडू का जलस्तर भी बढ़ने लगा है जिससे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका और गहरा गई है।
प्रशासन की तैयारी
राजस्व विभाग की टीमें संवेदनशील गांवों का निरीक्षण कर रही हैं। राहत शिविरों, नावों, खाद्यान्न, पेयजल, दवाओं और पशुचारे की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों से होने वाली परेशानियों की जानकारी लेने के साथ ही उन्हे राहत शिविरों की जानकारी देकर अधिक पानी बढ़ने पर शिविरों में पहुंचने की अपील की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी न हो सके।
पांडू नदी का खतरा
गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सहायक नदी पांडू भी उफान पर आ जाती है जिससे यह गंगा से अधिक कहर ढ़ाती है। इस नदी के उफान पर आने के कारण गंगा का जलस्तर कम होने पर पानी के वापसी जाने के दौरान इसके रास्ते में पड़ने वाले गांव के ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन भी तेजी से बहते पानी के साथ ही कटान करते हुए उतरता है। जिससे ग्रामीणों को हर बार नुकसान उठाना पड़ता है, बताते हैं कि गंगा से 59 गांव कुछ प्रभावित होते हैं, लेकिन पांडू नदी से 16 गांव अधिक प्रभावित होते हैं。
गंगा का चेतावनी बिंदु पार करने का इतिहास
गंगा ने कब-कब पार किया चेतावनी बिंदु
-24 सितम्बर 2012
-17 अगस्त 2013
-23 अगस्त 2014
-15 अगस्त 2015
-19 अगस्त 2016
-14 अगस्त 2017
-28 अगस्त 2020
-18 अक्टूबर 2022
नोट...वर्ष 2012 से 2025 तक गंगा नदी पांच बार खतरे का निशान पार कर चुकी है।
सामान्य प्रश्न
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