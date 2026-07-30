Fatehpur News: 20 साल से पक्के मार्ग को तरस रहे राधानगर नई बस्ती के लोग
Fatehpur News: फतेहपुर के राधानगर की नई बस्ती के वाशिंदे 20 सालों से पक्के मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारिश में जलभराव की समस्याएं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरा बन गई हैं। जलभराव और कच्चे रास्ते के कारण बस्ती में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। प्रशासन ने जल्द ही विधिक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता नगर पालिका क्षेत्र के राधानगर के एक विद्यालय के समीप बसी नई बस्ती पश्चिमी गली के वाशिंदे आधुनिक दौर में भी गांव से बदतर हालात में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती इस बस्ती में पिछले 20 साल से लोग पक्के मार्ग के लिए तरस रहे हैं। बारिश का मौसम आते ही यहां के करीब एक सैकड़ा परिवारों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाता है। जलभराव और कच्चे रास्ते पर कीचड़ व फिसलन होने के कारण आए दिन साइकिल और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं।
जलभराव की समस्या
लगातार मांग के बावजूद नई बस्ती के वाशिंदो को पक्का मार्ग नसीब नहीं हो सका, जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार होकर मोहल्ले वासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है, जो आए दिन कीचड़ में फिसलकर चुटहिल हो रहे हैं। बारिश के दिनों में तो समस्या अधिक उत्पन्न होती है जब मोहल्ले में करीब एक-एक फीट तक पानी भर जाता है। मजबूरन लोगों को जलभराव वाले मार्ग से निकलने को मजबूर होना पड़ता है।
जलभराव से रहता बीमारियों का खतरा
बारिश के दिनों में यह रास्ता दलदल से कम नहीं दिखता ऐसे में विद्यालय का बैग टांगे बच्चे आए दिन फिसलकर कीचड़ में गिर जाते हैं। वहीं जलनिकासी की व्यवस्था सुद्रढ़ न होने के कारण हफ्तों जलभराव बना रहता है, जिससे पनपने वाले मच्छरों के साथ ही उठने वाली दुर्गंध के कारण मोहल्ले वासियों पर संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।
कोट...
राधानगर नई बस्ती में जलभराव और कच्चे रास्ते की जांच कराई जाएगी। जिसके बाद जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सड़क निर्माण व नाली की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे मोहल्ले वासियों को होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।
रविंद्र कुमार, ईओ नपाप
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