Fatehpur News: धड़ाम विद्युत व्यवस्था पर विधायक ने दिया अल्टीमेटम

Fatehpur News: धड़ाम विद्युत व्यवस्था पर विधायक ने दिया अल्टीमेटम
Fatehpur News: बिंदकी में हल्की बारिश के बाद बिजली व्यवस्था चरमरा गई, जिससे नगरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विधायक जयकुमार जैकी ने विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर अधिकारियों से 24 घंटे बिजली आपूर्ति और खराब तारों को सुधारने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की।
Fatehpur News: बिंदकी। हल्की बारिश या हवाओं के झोंके मात्र से चरमराती विद्युत व्यवस्था से गर्मी में नगरवासियों को परेषानियों का सामना करना पड़ा है। विभागीय कार्यालयों से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा छाया है। जिस पर विधायक विद्युत उपकेन्द्र पहुंच अफसरों को सीएचसी में 24 घंटे तथा कस्बे की विद्युत व्यवस्था सुधारने की बात कही है। बीते दिनों हल्की बारिश होने और थमने के बाद घंटो ठप विद्युत व्यवस्था पर नगरवासियों में गहरी नाराजगी बनी हुई है। सोशल मीडिया में तो तारों को धागों का नाम तक दे दिया गया। ऐसी तमाम शिकायतों पर क्षेत्रीय विधायक जयकुमार जैकी नजाही बाजार स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचे।
जहां एसडीओ विजय कुमार और जेई पंकज कुमार को विद्युत व्यवस्था को सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि जर्जर तारों और पोलों को ठीक कराया जाए। जिन स्थानों में अधिक फॉल्ट होता है, उन्हें चिंहित कर लिया जाए। कर्मचारियों से पेट्रोलिंग कराते हुए लाइनों को दुरूस्त किया जाए। इसके साथ ही सीएचसी में 24 घंटे आपूर्ति दिए जाने की बात कही। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ स्टॉफ को परेशानी न हो पाए। जिस पर अफसरों ने विधायक को विद्युत आपूर्ति दुरूस्त कराने का आष्वासन दिया है।
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