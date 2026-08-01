Fatehpur News: 100 साल पुराने देवी मंदिर पर कब्जे का आरोप
Fatehpur News: मलवां के रावतपुर गांव में 100 वर्ष पुराने देवी माता मंदिर पर कुछ दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया है। ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत कर कहा कि पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। दबंगों ने 30 जुलाई को विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ अभद्रता की और मंदिर का चबूतरा ध्वस्त कर दिया।
Fatehpur News: मलवां। थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में करीब 100 वर्ष पुराने देवी माता मंदिर पर कब्जे करने की शिकायत की एसपी से की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है और पूजा-पाठ, हवन व जागरण जैसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस मामले में गांव निवासी जय कृष्ण द्विवेदी ने शनिवार को एसपी से शिकायत की। बताया कि 30 जुलाई को दबंगों ने विरोध पर ग्रामीणों से अभद्रता की और शाम को जेसीबी से मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त करा दिया। थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि जांच की जा रही है।
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