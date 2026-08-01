Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: 100 साल पुराने देवी मंदिर पर कब्जे का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: मलवां के रावतपुर गांव में 100 वर्ष पुराने देवी माता मंदिर पर कुछ दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया है। ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत कर कहा कि पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। दबंगों ने 30 जुलाई को विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ अभद्रता की और मंदिर का चबूतरा ध्वस्त कर दिया।

Fatehpur News: 100 साल पुराने देवी मंदिर पर कब्जे का आरोप

Fatehpur News: मलवां। थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में करीब 100 वर्ष पुराने देवी माता मंदिर पर कब्जे करने की शिकायत की एसपी से की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है और पूजा-पाठ, हवन व जागरण जैसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस मामले में गांव निवासी जय कृष्ण द्विवेदी ने शनिवार को एसपी से शिकायत की। बताया कि 30 जुलाई को दबंगों ने विरोध पर ग्रामीणों से अभद्रता की और शाम को जेसीबी से मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त करा दिया। थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।