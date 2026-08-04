Fatehpur News: सावन की पहली तेज बारिश ने फसलों को दी संजीवनी
Fatehpur News: फतेहपुर में आषाढ माह में कम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन सावन माह में बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। मंगलवार को बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। किसानों ने अच्छी बारिश का इंतजार किया है, क्योंकि इससे धान की फसल को लाभ होगा। अगले दो दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। आषाढ माह में औसत बारिश न होने से उमस भरी गर्मी लोगों को हलकान किया। लेकिन सावन माह में रिमझिम फुहारों ने मौसम का खुशनुमा बना दिया। मंगलवार को सुबह से अच्छी बारिश हुई। शहर क्षेत्र में हल्की तो कुछ क्षेत्रों में झमाझम बारिश हाने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो वहीं धान की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना जताई है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
उमस भरी गर्मी से राहत
कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को मंगलवार को राहत महसूस हुई। सुबह से काले घने बादलों के साथ मौसम बदला और सुबह और शाम झमाझम बारिश हुई। जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। शहर में सुबह से हो रही बारिश के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिभावक अपने पाल्यों को रेनकोट तो कोई छाता लेकर पहुंचाने गए। इसी तरह से शाम पहर साढे छह बजे एक बार फिर मौसम बना और अच्छी बारिश हुई।
अच्छी बारिश का किसानों में इंतजार
जून-जुलाई में अच्छी बारिश न होने से किसान मायूस हैं। पानी के आभाव में धान रोपाई का कार्य प्रभावित रहा। किसी तरह से किसानों ने धान रोपाई की तो तेज धूप के कारण उसकी सिंचाई के लिए खासे परेशान हैं। अदा-कदा हो रही बारिश से किसानों को भला नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर पानी नहीं मिला और सिंचाई लेट हुई तो फसल बुरी तरह से खराब हो जाएगी। नहर और राजकीय नलकूपों से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि किसानों ने बताया कि मंगलवार को हुई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है। यदि कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा तो धान की फसल के लिए अमृत मिल जाएगा।
दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना
मौसम विज्ञानी के अनुसार जिले में दो दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं करीब सात किमी प्रति घंटे की मध्यम रफ्तार से उत्तर व दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की संभावना रहेगी। नमी वाला यह मौसम तिलहन व दलहन के लिए बेहतर है।
कई स्थानों पर भरा पानी
शहर में हुई झमाझम बारिश से शहर के कई निचले मोहल्लों में जलभराव हो गया। जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के रानी कालोनी, पुलिस लाइन के मुख्य गेट के सामने, शादीपुर रेलवे क्रासिंग रोड, श्यामनगर, गंगानगर, शादीपुर समेत अन्य स्थानों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव हो गया।
सामान्य प्रश्न
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