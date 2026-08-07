Fatehpur News: तीन करोड़ से सिंचाई विभाग में होगा बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार

Fatehpur News: तीन करोड़ से सिंचाई विभाग में होगा बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार
Fatehpur News: फतेहपुर के एलजीसी कार्यालय और एक्सईएन बंगले के जीर्णोद्धार के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। सब डिवीजन कार्यालयों को एक बिल्डिंग में शिफ्ट करने की योजना भी बनी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।
Fatehpur News: फतेहपुर। लंबे समय से जर्जर कार्यालय में काम करने वाले एलजीसी के कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीदे जाग चुकी हैं। दरअसल भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां पर करीब तीन करोड़ से अधिक की लागत से कार्यालय सहित एक्सईएन बंगले का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा नहर कालोनी कैंपस में अलग-अलग संचालित होने वाले सब डिवीजन कार्यालयों को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की योजना है। अब तक जर्जर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए एलजीसी कार्यालय के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे करीब 70 लाख रुपये की लागत से हरी झंडी मिलने के बाद अब कार्यालय के पुनरुद्धार के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया है। इसी प्रकार एक्सईएन एलजीसी का बंगला भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था जिसका जीणोद्धार कराए जाने के लिए करीब 80 लाख की लागत से मंजूरी मिल चुकी है। बताते हैं कि दोनो कामों के टेंडर लगाए जा चुके हैं, जिसके फाइनल होने के बाद तत्काल काम को शुरू कराया जाएगा जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके।
सब डिवीजनों का होगा नवनिर्माण
अब तक एक ही बिल्डिंग में एलजीसी के तीन सब डिवीजन कार्यालयों का संचालन कराया जाता रहा है। जबकि एक सब डिवीजन कार्यालय का संचालन अलग कराया जाता था। जिसके चलते सभी सब डिवीजनों को एक ही स्थान पर संचालित किए जाने के लिए करीब 1.70 करोड़ की लागत से भेजे जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बताते हैं कि सब डिवीजन में दो कार्यालय कक्ष के अलावा एक मीटिंग हाल व शौंचालय व यूरिनल का निर्माण कराया जाएगा।
शिफ्ट कराया जाएगा कार्यालय
पुनरुद्धार के लिए एलजीसी कार्यालय को अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है जिसके लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है, कार्यालय को शिफ्ट किए जाने के बाद काम की शुरुआत कराई जाएगी। वहीं एक्सईएन एलजीसी एसएल वर्मा ने बताया कि जीर्णोद्धार के चलते वह भी दूसरे बंगले से शिफ्ट हो चुके हैं। बताया कि टेंडर प्रक्रिया को पूरा करवाकर जल्द ही काम को शुरू कराया जाएगा जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके
सामान्य प्रश्न
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