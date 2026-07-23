Fatehpur News: राहत चौपाल से अफसरों ने जाना किसानों का दर्द

Fatehpur News: बहुआ। बारिश को देखते हुए यमुना से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ राहत शिविर ललौली कस्बा के ललौली इंटर कालेज में राहत चौपाल का आयोजन हुआ। मुख्य रूप से अयाहशाह विधायक विकास गुप्ता, एसडीएम पिनाक पाणी द्विवेदी, डीडीओ साधना दीक्षित, प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और हल कराए जाने का आश्वासन दिया। यमुना क्षेत्र के ललौली, पलटूपुर, महमदपुर, उरौली, अढावल, दसौली जैसे गावो में बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। राहत चौपाल के जरिए अफसरों व जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही बाढ़ के दौरान होने वाली आपदाओं के बारे में जागरूक किया।

ललौली कस्बे के महमूद ने पेयजल, तालाबों में अतिक्रमण हटवाने और उनके सुंदरीकरण कराने की मांग उठाई। सोफिया ने बिजली समस्या बताते हुए बंधवा में प्रस्तावित बिजली उपकेंद्र बनवाने की मांग की। पलटूपुर निवासी रामबाबू निषाद ने प्रस्तावित कच्चे रास्ते की पुराई कर ऊंचाई बढ़ाकर सड़क बनवाने की मांग की। बताया कि निर्माणाधीन मार्ग का निर्माण कार्य दो महीने से बंद पड़ा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही से गांव के बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं को दलदल भरे मार्ग से निकलना पड़ता है। इरफान अली ने बताया कि कस्बे में 25 हजार की आबादी में सफाई व्यवस्था बेहतर हो। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, जनहानि, पशुहानि, और होने वाली आपदाओं के बारे में जागरूक कर सावधानियां बरतने को कहा। बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे में आपदाओं से होने वाली दुर्घटना और जनहानि में राहत देने के निर्देश हैं। बाढ़ सतर्कता और बचाव करने के लिए जागरूक किया। यहां तहसीलदार अमरेश सिंह, बीडीओ रत्नाकर त्रिपाठी, विद्युत एसडीओ राहुल कुमार, चकबंदी अधिकारी राजीव दत्त, पशु चिकित्साधिकारी प्रदीप गुप्ता, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, प्रधान मोहम्मद शमीम रहे।