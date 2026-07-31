Fatehpur News: नीट यूजी के मेधावियों का हुआ सम्मान, खिले चेहरे

Fatehpur News: हथगाम। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा एवं संस्कार के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट, हथगाम की ओर से शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले क्षेत्र के मेधावियों को सम्मानित किया गया। कस्बे के एक विद्यालय में आयोजित समारोह में सफल छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदिल एवं विशिष्ट अतिथि मोटिवेशनल स्पीकर व समाजसेवी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने मेधावियों को सम्मानित किया। इस दौरान खुशी साहू (606 अंक, ऑल इंडिया रैंक 8239), कुंवर अभय सिंह (572 अंक, एआईआर 22170) और राज मौर्या (568 अंक, एआईआर 24417) सहित अन्य सफल विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान किए गए।