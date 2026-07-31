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Fatehpur News: नीट यूजी के मेधावियों का हुआ सम्मान, खिले चेहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: हथगाम में श्रेष्ठ भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉ. आदिल और डॉ. ज्ञानेंद्र ने मेधावियों को स्मृति चिन्ह दिए। छात्रों ने अपने अनुभव साझा कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रेरणा दी।

Fatehpur News: नीट यूजी के मेधावियों का हुआ सम्मान, खिले चेहरे

Fatehpur News: हथगाम। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा एवं संस्कार के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट, हथगाम की ओर से शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले क्षेत्र के मेधावियों को सम्मानित किया गया। कस्बे के एक विद्यालय में आयोजित समारोह में सफल छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदिल एवं विशिष्ट अतिथि मोटिवेशनल स्पीकर व समाजसेवी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने मेधावियों को सम्मानित किया। इस दौरान खुशी साहू (606 अंक, ऑल इंडिया रैंक 8239), कुंवर अभय सिंह (572 अंक, एआईआर 22170) और राज मौर्या (568 अंक, एआईआर 24417) सहित अन्य सफल विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान किए गए।

सम्मानित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। उनके अनुभवों से उपस्थित विद्यार्थी और अभिभावक भी प्रेरित हुए। ट्रस्ट के संस्था प्रमुख बाबू सिंह खरहरा एवं संस्थापक/प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सागर ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करना संस्था की प्राथमिकता है। ऐसे मेधावी छात्र-छात्राएं क्षेत्र का गौरव हैं और उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इस मौके पर शिवशरण बंधु, श्रीकांत साहू, रामजी श्रीवास्तव, राहुल राजपूत, वसीम सनम, राहुल यादव, अंकित यादव, महेंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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