Fatehpur News: खुली बैठक में हुआ सरकारी राशन की दुकान का चयन
Fatehpur News: बहुआ, संवाददाता। खुली बैठक में हुआ सरकारी राशन की दुकान का चयनखुली बैठक में हुआ सरकारी राशन की दुकान का चयनखुली बैठक में हुआ सरकारी राशन की दुकान का च
Fatehpur News: बहुआ, संवाददाता। असोथर ब्लाक के ग्राम पंचायत उरौली में मंगलवार को ज्वाइंट बीडीओ कमलेश कुमार, प्रभारी एडीओ पंचायत ललित कुमार गौतम, सचिव सोनम सिंह चौहान, अजय कुमार पटेल, रंजीता यादव, प्रधान अजीत कुमार सिंह और ग्रामीणों के बीच हुई खुली बैठक में उरौली निवासी सुशील कुमार निषाद के नाम निर्विरोध सरकारी राशन की दुकान का चयन किया गया।सुरक्षा व्यवस्था में प्रभारी निरीक्षक ललौली प्रमोद कुमार राव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ग्राम प्रधान ने कोटा चयन के लिए सुशील कुमार निषाद के नाम का प्रस्ताव किया। कोई अन्य दावेदार नहीं होने पर ग्रामीणों ने एकराय होकर निर्विरोध रूप से सुशील कुमार निषाद को सरकारी राशन की दुकान (कोटा) के लिए चुन लिया गया।
इसके पहले सरकारी राशन की दुकान उरौली निवासी प्रीती देवी संचालित करती थी। दो वर्ष पहले कोटेदार प्रीती देवी की मौत के बाद सरकारी राशन की दुकान पड़ोस के दसौली गांव में कोटेदार मेड़ा के पास चली गई थी।
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