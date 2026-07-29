Fatehpur News: किशोरी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज
Fatehpur News: किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का अ
Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का अखिलेश निषाद घर में घुस आया और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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