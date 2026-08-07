Fatehpur News: सावधान: बारिश में बिजली के तार और पोलों से दूरी जरूरी
Fatehpur News: फतेहपुर में बारिश के दौरान बिजली के जर्जर ढांचे के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। बिजली विभाग ने नागरिकों को जानकारी देने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बारिश में लोहे के पोल और तारों में करंट उतरने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को पोल और तारों के पास न जाने की सलाह दी गई है।
Fatehpur News: फतेहपुर। बारिश के साथ ही बिजली के जर्जर बुनियादी ढांचे से हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। बारिश में खासकर लोहे के पोल व तारों में करंट उतरने का अधिक खतरा बना रहता है। हादसों को रोकने के लिए बिजली विभाग ने आमजन को जागरुकता करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसई अनिल वर्मा ने बताया कि बारिश के समय तार टूटने, पेड़ की डाल टूटने, उससे तारों के टूटने से करंट उतरने के करण जोखिम रहता है। बारिश के मौसम में पानी के संपर्क में आने से लोहे के खंभों, सपोर्ट वायर और ट्रांसफार्मर के आसपास अर्थिंग या करंट उतरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
जिससे जानमाल का खतरा रहता है, बताया कि करंट उतरने के खतरे को देखते हुए न स्वयं पोल व तारों के आसपास न जाएं और न ही अपने मवेशियों को इनके आसपास बांधे। जिससे किसी भी घटना को रोका जा सके। दरअसल गीली जमीन व लोहे के पोल के जरिए मवेशियों को करंट लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। कहा कि यदि कहीं भी लाइन में फाल्ट आती है तो उसे स्वयं या किसी प्राइवेट कर्मियों से दुरुस्त न करवाकर इसे सम्बंधित स्टाफ से ही करवाया जाए साथ ही इसकी जानकारी उपकेंद्र सहित टोल-फ्री नंबर 1912 पर भी दी जा सकती है।
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