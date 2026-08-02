Fatehpur News: रेलवे कॉलोनी के आवास बने मवेशियों का तबेला

Fatehpur News: फतेहपुर। रेल प्रशासन की अनदेखी के चलते रेलवे कालोनी के कई आवास मवेशियों का तबेला बन चुके हैं। नतीजतन कालोनी के वाशिंदो को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मवेशियों से फैलने वाली गंदगी के कारण रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहता है। बारिश के समय हालात और बदतर हो जाते हैं। रेलवे कालोनी के निवासियों का कहना है कि कालोनी परिसर में मवेशियों को पालकर आवास को चट्ठे में तब्दील किए जाने के कारण यहां पर गोबर आदि की गंदगी से हवा के साथ बदबू उठ रही है। जिससे चौबीस घंटे खिड़कियों को बंद करना मजबूरी है।

कर्मियों ने बताया कि ताजा हवा के लिए तरस रहे लोग आवासों में बंद रहने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के मौसम में अधिक मुश्किले बढ़ जाती हैं, जब बारिश के पानी के साथ गोबर नालियों के जरिए पूरी कालोनी में फैल जाता है। जिससे कालोनी के वाशिंदो को खासी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कालोनी की नालियां भी कचरे से चोक हो चुकी हैं जिससे बारिश के समय दूषित पानी मार्ग पर भर जाने के कारण मच्छर जनित बीमारियों का खतरा कालोनी के वाशिंदो पर मंडराता रहता है। कर्मचारियों ने रेलवे के अधिकारियों से मांग करते हुए होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं एडीईएन केएम यादव ने बताया कि जहां भी मवेशी रखे गए हैं उन कर्मियों को मेमो देकर जल्द मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।