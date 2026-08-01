Fatehpur News: अभावों में अफसर बने पुरातन छात्र प्रदर्शन से आहत

Fatehpur News: विजयीपुर। सर्वोदय इंटर कालेज किशनपुर में समस्याओं को लेकर पूर्व छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि विद्यालय की छवि दागदार हुई है और प्रिसंपल के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए था। पुरातन छात्रों का कहना है कि 25 साल पहले भी सुविधाओं का अभाव था और आज भी स्थिति जस की तस है।

Fatehpur News: विजयीपुर। सर्वोदय इंटर कालेज किशनपुर की अव्यवस्थाओं को लेकर जेन अल्फा के प्रदर्शन को लेकर हर किसी के मत अलग है। लेकिन अभावों में विद्यालय से पढ़ कर अफसर बने अधिकतर पुरातन छात्र घटना से आहत है। अधिकतर का मानना है कि सर्वोदय इंटर कालेज हमारी आत्मा है, यहां के शिक्षक हमारे भगवान हैं, आज उन्हीं के बदौलत हम सब अच्छे मुकाम पर है। प्रदर्शन से हम सभी के लिए गहरा आधात है, इससे देश व प्रदेश भर में हमारे विद्यालय की छवि दागदार हुई है। समस्याओं को प्रिसंपल के साथ मिल कर हल कराना चाहिए था। प्रबंध तंत्र की निष्क्रियता का मतलब प्रदर्शन नहीं

पुरातन छात्रों की राय पुरातन छात्र रवि कुमार सिंह वर्तमान में जिला न्यायालय में प्रधान सहायक है। इनका कहना है कि 25 साल पहले भी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था,तब भी प्रबंध तंत्र कमजोर था। विज्ञान वर्ग के बच्चों को दूर जाना पड़ता था 25 साल बाद भी कमजोर प्रबंध तंत्र के कारण सुविधाएं नहीं है। छात्रों का प्रदर्शन चिंताजनक हैंष बच्चों को प्रदर्शन न करके प्रधानाचार्य से मिलकर समस्याओं का हल निकालना चाहिए था।

शिक्षकों का योगदान अध्यापक जेब से भरते थे फीस

शाहजहांपुर जनपद में जिला सहकारी बैंक में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक लालचंद सोनकर का कहना है कि सर्वोदय इंटर कॉलेज हमारी आत्मा है, यहां के शिक्षक इतने दयावान व सरल थे कि हमें घर से फीस नहीं मिलती थी तो वह शिक्षक अपने जेब से फीस भरते थे। बोलते थे आप पढ़ाई करिए फीस की चिंता मत करिए, इसी का परिणाम है कि आज हम यहां हैं। आज सुविधाओं के लिए छात्रों के प्रदर्शन से हम आहत हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं है।

शिक्षा का मंदिर स्कूल शिक्षा का मंदिर,सुविधाओं का नहीं

हमीरपुर में तैनात खंड विकास अधिकारी श्वेता त्रिपाठी का कहना है कि उनके दौर में भी स्कूल में सुविधाओं का अभाव था लेकिन हमारा लक्ष्य सुविधाओं को पाना नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा था। प्रदर्शन से हमारे नगर और विद्यालय की पूरे प्रदेश व देश में छवि खराब हुई है इससे वह आहत हैं अपनी मांग रखने के अन्य और भी कई तरीके थे। अध्यापक बहुत ही सरल शालीन है। कुछ बच्चे टोली बनाकर प्रधानाचार्य से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी।

बच्चों की जागरूकता डिजिटल युग है बच्चे जागरुक हो चुके

लखनऊ पुलिस हेड क्वार्टर में सीओ के पद पर तैनात राम प्रकाश सोनकर तब से अब तक विद्यालय की सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं है। पहले भी पानी शौचालय साफ सफाई पक्की छत की समस्या थी। टाट पट्टी मिलती थी। आज ड्रेस कोड में बच्चे आते है। पहले क्षेत्र में गरीबी ज्यादा थी बच्चे एड्रेस नहीं खरीद पाते थे। बच्चों ने अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद की है तो कोई गलत नहीं है, अब डिजिटल युग है बच्चे जागरुक हो चुके हैं।