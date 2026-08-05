Fatehpur News: धर्म ध्वजा यात्रा मार्गदर्शिका पुस्तिका का हुआ विमोचन
Fatehpur News: बिंदकी में पांच सितंबर को होने वाली धर्म ध्वजा यात्रा की तैयारियों के लिए विहिप ने गांवों में बैठकें की हैं। यात्रा की मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मलवां कस्बे में इस यात्रा के लिए तैयारी जोरों पर है, जिसमें 40 गांवों से झांकियां शामिल होंगी।
Fatehpur News: बिंदकी। पांच सितंबर को होने वाली धर्म ध्वजा यात्रा की तैयारियों को लेकर विहिप द्वारा लगातार गांवों में बैठक की जा रही है। धर्म ध्वजा यात्रा मार्गदर्शिका नाम से एक पुस्तिका का भी विमोचन कर दिया गया है। साथ ही तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। मलवां कस्बा में धर्म ध्वजा यात्रा को लेकर विहिप और बजरंग दल ने जोरो पर तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को एक प्रतिष्ठान में विहिप ने एक बैठक करते हुए प्रांत मंत्री राजू पोरवाल, प्रांत संयोजक बजरंग दल आचार्य अजीत राज, जिलाध्यक्ष अनिल सिंह, जिला मंत्री लोकेश गुप्ता, विभाग मंत्री पंकज कसेरा, ध्वजवाहक अमरलाल भारती ने पुस्तिका का विमोचन किया।
विहिप के जिला उपाध्यक्ष यात्रा प्रमुख शैलेश सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धर्म ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया है। मलवा ब्लॉक क्षेत्र के 40 गांव से यात्रा में झांकियां शामिल होंगी। औग, चौडगरा, मुरादीपुर चौराहा, बड़ौरी, रेवाड़ी के हाइवे पुलों पर भगवा ध्वज लगाए जाएंगे। समाजसेवियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत व जलपान की व्यवस्था की गई है। बैठक में विभाग संयोजक बजरंग दल महेश प्रजापति, शानू सिंह, धीरू यादव, अजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, विजय सिंह, राजेश, सरवन सहित तमाम लोग रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।