Fatehpur News: लो-वोल्टेज और फाल्ट से जूझ रहे डेढ़ लाख उपभोक्ता

Fatehpur News: फतेहपुर में, 33 हजार केवीए पुरानी लाइनें विफल हो रही हैं, जिससे 1.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से किसान प्रभावित हैं क्योंकि कई उपकेंद्र एक ही लाइन से संचालित हो रहे हैं। ओवरलोडिंग और फाल्ट आने की स्थिति से आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

Fatehpur News: फतेहपुर। बिजली उपकेन्द्रों को सप्लाई आपूर्ति करने वाली 33 हजार केवीए की सालों पुरानी लाइनें के दगा देने से जनपद के करीब 30 फीसदी पावर हाउस के करीब डेड़ लाख उपभोक्ता करा रहा है। एक लाइन से दो या उसके अधिक बिजली उपकेन्द्र संचालित होने, तारों के टेम्पर उतर जाने और लोड के दबाव में तार टूट जा रहे है। लंबी दूरी और ट्रांसफार्मर की तकनीकी खराबी के कारण बड़ी संख्या में लोग फाल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे है। सबसे अधिक परेशानी किसानों को उठाना पड़ रहा है। 16 उपकेंद्रो के 121 फीडरों में समस्या

बिजली विभाग की स्थिति जनपद में बिजली विभाग के तीन डिवीजनों के 55 उपकेंद्रो के सापेक्ष 16 ऐसे उपकेंद्र हैं जिनकी बिजली आपूर्ति एक ही 33 हजार केवीए की लाइन से कराई जाती है। इन उपकेंद्रो से पोषित होने वाले वितरण व एग्रीकल्चर मिलाकर 121 फीडरों का संचालन होता है, इनमें फाल्ट आने के कारण करीब एक लाख उपभोक्ताओं को समस्या उठानी पड़ती है।

डबल सोर्स की कमी बेहतर आपूर्ति के लिए 33 हजार लाइन का डबल सोर्स होना चाहिए जिससे एक लाइन में फाल्ट आने के बाद तत्काल दूसरी लाइन को शुरू किया जा सके, लेकिन दोआबा में डबल सोर्स तो दूर एक ही लाइन पर कई उपकेंद्रों की आपूर्ति निर्भर है। जिससे लाइन ब्रेक होने पर एक के स्थान पर कई उपकेंद्रो की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है।

लोड और ट्रिपिंग समस्या लोड अधिक पड़ने से अधिक होती ट्रिपिंग

ओवरलोड होने के चलते जिस ट्रांसमिशन से लाइन जाती है वहां मशीनों की सुरक्षा को लगाया जाने वाला रिले ऑटो ट्रिप कर देता है जिससे सम्बंधित लाइन से संचालित होने वाले उपकेंद्रों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। लाइन ब्रेक होने का क्रम 12 घंटे में बार बार होता है।

उपकेंद्रों का संचालन इन उपकेंद्रो का एक ही लाइन से होता संचालन

ट्रांसमिशन केंद्रो से जाने वाली एक ही 33 हजार की लाइन से असोथर-चुरियानी, किशनपुर-गढ़ा, महिचा मंदिर-फरीदपुर, पलिया-सिठौरा, शाह-सथरियांव, बहुआ-दतौली, बकेवर-देवमई तथा बिंदकी रोड द्वितीय-दुर्गागंज उपकेंद्रो की आपूर्ति कराई जाती है। इन उपकेंद्रो से क्रमश: 10, पांच, 13, चार, छह, छह, 10, सात, सात, सात, 15, पांच, आठ, आठ तथा पांच, पांच कृषि फीडरों सहित वितरण फीडरों की आपूर्ति की जाती है।

आंकड़ों पर एक नजर 55 उपकेंद्रो से दोआबा में होती बिजली आपूर्ति

33,0,50 उपभोक्ता हैं निजी नलकूप धारक

4,31,476 अन्य उपभोक्ता हैं विभाग में रजिस्टर्ड

कोट...

कई उपकेंद्रो की हाईटेंशन लाइनों को अलग करवाने के साथ ही डबल सर्किट कराए जाने की योजना को बिजनेस प्लान में शामिल किया जा चुका है। बिजनेस प्लान का काम शुरू है जल्द ही हाईटेंशन लाइनों को अलग करवाया जाएगा।

अनिल वर्मा, एसई बिजली