Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: ओवरलोड के कारण नहीं थम रहा ब्रेकडाउन का सिलसिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में बिजली उपकेंद्रों की हाईटेंशन लाइन में आए दिन फाल्ट के कारण ब्रेकडाउन हो रहा है। सोमवार को आधा दर्जन उपकेंद्रों में घंटों ब्रेकडाउन के कारण करीब दो लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश न होने और नलकूपों के संचालन से लोड बढ़ गया है, जिससे उपकेंद्रों में परेशानियां बढ़ी हैं।

Fatehpur News: ओवरलोड के कारण नहीं थम रहा ब्रेकडाउन का सिलसिला

Fatehpur News: फतेहपुर। उमस भरी गर्मी उस पर बिजली उपकेंद्रो को जाने वाली हाईटेंशन लाइन में आए दिन होने वाले फाल्ट के कारण ब्रेकडाउन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को आधा दर्जन से अधिक उपकेंद्रो में घंटो ब्रेकडाउन होने के कारण करीब दो लाख की आबादी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि कुछ उपकेंद्रो में एक के बाद एक कर ब्रेकडाउन होने से परेशानियां कम नहीं हो सकीं। बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी तथा नलकूपों का संचालन होने के कारण इन दिनों दोआबा में अत्यधिक लोड बढ़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: लो-वोल्टेज और फाल्ट से जूझ रहे डेढ़ लाख उपभोक्ता

लोड का बढ़ना

लोड़ बढ़ने के कारण पहले से जर्जर 33 हजार की हाईटेंशन लाइन में कहीं न कहीं फाल्ट आ जाता है जिससे उपकेंद्रो में होने वाले ब्रेकडाउन के कारण इनसे पोषित होने वाले फीडरों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। नतीजतन उपभोक्ताओं को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं इसके बावजूद विभाग द्वारा जर्जर तारों को दुरुस्त करवाए जाने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।

रविवार रात का फाल्ट

रविवार की रात से सोमवार तक आधा दर्जन उपकेंद्रो को जाने वाली लाइन में फाल्ट के कारण आधा दर्जन से अधिक उपकेंद्रों की आपूर्ति घंटो बाधित रही। बताते हैं कि बहुआ व दतौली उपकेंद्र को जाने वाली 33 हजार की लाइन में फाल्ट आ जाने के कारण रविवार की देर रात आपूर्ति बाधित हो गई। जिससे सुचारू कराए जाने के बाद पुन: भोर पहर एचटी लाइन का जंफर उड़ जाने से आपूर्ति बाधित हो गई। इसी प्रकार किशनपुर व गढ़ा को जाने वाली लाइन में मध्य रात्रि दो इंसुलेटर पंचर हो जाने के कारण करीब 11 घंटे ब्रेक डाउन रहा। जिसे नार्मल कराए जाने के बाद किशनपुर उपकेंद्र के स्विच यार्ड में आग लगने से यह उपकेंद्र पुन: ब्रेकडाउन हो गया जबकि फाल्ट आने से गढ़ा भी ब्रेक डाउन हो गया।

अन्य उपकेंद्रों की स्थिति

यहां भी रहा ब्रेकडाउन थरियांव उपकेंद्र को जाने वाली 33 हजार की लाइन के तार आपस में टकरा जाने के कारण पेड़ की डाल टूट जाने से यह उपकेंद्र करीब चार घंटे ब्रेक डाउन रहा। जबकि बिंदकी रूरल उपकेंद्र भी करीब चार घंटे ब्रेकडाउन रहा, वहीं खखरेरू उपकेंद्र की एचटी लाइन का जंफर उड़ जाने से यह एक घंटे ब्रेकडाउन रहा। इसी प्रकार रसूलपुर सानी उपकेंद्र को जाने वाली लाइन में फाल्ट आ जाने से यह उपकेंद्र सोमवार की दोपहर ब्रेकडाउन हो गया, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियां उठानी पड़ी।

सामान्य प्रश्न

फतेहपुर में बिजली की समस्या कब से चल रही है?
फतेहपुर में बिजली उपकेंद्रो को जाने वाली हाईटेंशन लाइन में आए दिन होने वाले फाल्ट के कारण ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।