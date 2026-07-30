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Fatehpur News: तीन दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, 100 घरों की बिजली गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: धाता नगर पंचायत के नरिहाई तालाब के पास 63 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। लगातार बिजली न मिलने से गर्मी और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग में शिकायत के बावजूद नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। जेई ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

Fatehpur News: तीन दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, 100 घरों की बिजली गुल

Fatehpur News: धाता। नगर पंचायत धाता के नरिहाई तालाब के पास लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले तीन दिनों से खराब होने के कारण करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। लगातार बिजली न मिलने से लोगों को भीषण गर्मी के साथ पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनवर्टर डिस्चार्ज हो चुके हैं और मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो गया है। अधिकांश घरों में पानी की आपूर्ति बिजली से चलने वाली मोटरों पर निर्भर होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत बिजली विभाग में दर्ज कराई जा चुकी है लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।

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इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। जेई अजय कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया जारी है और एक-दो दिनों के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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