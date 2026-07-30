Fatehpur News: तीन दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, 100 घरों की बिजली गुल
Fatehpur News: धाता नगर पंचायत के नरिहाई तालाब के पास 63 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। लगातार बिजली न मिलने से गर्मी और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग में शिकायत के बावजूद नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। जेई ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
Fatehpur News: धाता। नगर पंचायत धाता के नरिहाई तालाब के पास लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले तीन दिनों से खराब होने के कारण करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। लगातार बिजली न मिलने से लोगों को भीषण गर्मी के साथ पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनवर्टर डिस्चार्ज हो चुके हैं और मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो गया है। अधिकांश घरों में पानी की आपूर्ति बिजली से चलने वाली मोटरों पर निर्भर होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत बिजली विभाग में दर्ज कराई जा चुकी है लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।
इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। जेई अजय कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया जारी है और एक-दो दिनों के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।