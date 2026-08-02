Fatehpur News: पावर ट्रांसफार्मर की केबल ब्लास्ट, 30 हजार लोग हुए बेहाल

Fatehpur News: चौडगरा। बिंदकी रोड प्रथम में आपूर्ति के लिए लगे 10 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर को आने वाली 33 हजार केबल में ब्लास्ट हो जाने के कारण करीब 17 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। नतीजतन उमस भरी गर्मी के साथ ही करीब 30 हजार की आबादी को पीने के पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी दिनचर्या भी प्रभावित रही। शनिवार की देर रात पावर ट्रांसफार्मर की केबल ब्लास्ट हो जाने के कारण इससे पोषित होने वाले आशापुर, गुनीर, तेंदुली, मौहार तथा शाहजहांपुर फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आपूर्ति बाधित होने के कारण करीब दो दर्जन गांव के ग्रामीणों सहित कस्बा वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं का कहना रहा कि उमस भरी गर्मी के दौरान बिजली गुल हो जाने से रात करवट बदलते हुए गुजरी। वहीं रविवार को पीने के पानी का दूर दराज से जुगाड़ करना पड़ा या फिर डिब्बे का पानी पीने को मजबूर होना पड़ा। बताया कि दर्जनों गांव के ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या भी बिजली गुल होने के कारण प्रभावित रही, उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बहाल के बावत उपकेंद्र में फोन किए जाने के बावजूद उपकेंद्र के कर्मी फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। वहीं जेई सुंदरम यादव ने बताया कि ब्लास्ट होने वाली केबल को दुरुस्त करवाकर आपूर्ति को बहाल करवा लिया गया है。