Fatehpur News: चार उपकेंद्रो संग 17 फीडर ब्रेकडाउन,70 हजार परेशान

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता के अनुसार, दोआबा में उपकेंद्रों और फीडरों में बार-बार हो रहे ब्रेकडाउन के कारण 70,000 उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा। मंगलवार को 33 हजार की हाईटेंशन लाइन में केबल जलने और पेड़ की डाल गिरने से चार उपकेंद्रों और 17 फीडरों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही।

चार उपकेंद्रो संग 17 फीडर ब्रेकडाउन,70 हजार परेशान

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता दोआबा में आए दिन किसी ने किसी उपकेंद्र व फीडर के ब्रेकडाउन होने से उपभोक्ताओं व किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भी कहीं आउटडोर केबल जलने तो कहीं पेड़ की डाल आने व इंसुलेटर पंचर हो जाने के कारण जिले के चार उपकेंद्र सहित 17 फीडरों की बिजली आपूर्ति घंटो बाधित हो गई। नतीजन करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बिजली आपूर्ति में बाधा मंगलवार की सुबह धाता व खरसेड़वा उपकेंद्र को जाने वाली 33 हजार की हाईटेंशन लाइन का आउटडोर केबल बक्सा जल जाने के कारण दोनो उपकेंद्रो में बे्रकडाउन हो गया। वहीं चुरियानी व असोथर को जाने वाली 33 हजार की लाइन में नीम के पेड़ की डाल गिर जाने के कारण ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद उपकेंद्रों के स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग कर फाल्टों को ढूंढकर दुरुस्त किया गया, जिसके बाद करीब चार से पांच घंटे बाद आपूर्ति को बहाल करवाया जा सका। इस दौरान इन उपकेंद्रो से पोषित होने वाले फीडरों की आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सहिमापुर उपकेंद्र के मवाईया फीडर में 11 हजार लाइन के तार हवा में झुलते हुए आपस में चिपक गए जिससे इस फीडर की आपूर्ति घंटो बाधित रही।

इन फीडरों में भी रहा ब्रेक डाउन विभिन्न उपकेंद्रो के तहत आने वाले फीडरों में पेड़ की डाल गिरने व इंसुलेटर पंचर होने के कारण घंटो ब्रेक डाउन रहा। बताते हैं कि हसवा उपकेंद्र का आमापुर, फैजुल्लापुर, रसूलपुर सानी उपकेंद्र का एलई, खागा रूरल उपकेंद्र का किशनपुर, फरीदपुर उपकेंद्र का फरीदपुर कृषि, सथरियांव उपकेंद्र का कांधी, कोराईं, नीलकोठी उपकेंद्र का चितौरा, हसनापुर, किशनपुर उपकेंद्र का शिवपुर, पहाड़पुर, वर्ल्ड बैंक सेकेंड, लतीफपुर उपकेंद्र का बेंती, हुसेनगंज उपकेंद्र का फतेहपुर, जमरांवा, असनी फीडर घंटो ब्रेक डाउन रहा।