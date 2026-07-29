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Fatehpur News: शराब लूट खुलासे के बाद खजुहा चौकी में तैनात हुए इंचार्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी के अरईपुर घेरवा में शराब और बियर लूट के मामले का खुलासा होने के बाद खजुहा चौकी के नए इंचार्ज को तैनात किया गया है। पूर्व इंचार्ज और कोतवाल को निलंबित किया गया था। नवीन इंचार्ज, विवेकानंद मिश्रा जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। मामला 8 जुलाई को लूट की योजना के तहत हुआ था।

Fatehpur News: शराब लूट खुलासे के बाद खजुहा चौकी में तैनात हुए इंचार्ज

Fatehpur News: बिंदकी। खजुहा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत अरईपुर घेरवा में शराब और बियर लूट मामला का खुलासा के बाद खाली पड़ी खजुहा चौकी को इंचार्ज मिल पाया। लाखों के लूट प्रकरण में हल्की धाराओं में केस दर्ज करने पर आईजी ने कोतवाल समेत इंचार्ज को निलंबित किया था। करीब 18 दिनों के बाद चौकी की कमान इंचार्ज को सौंप दी गई है लेकिन अभी तक कुर्सी नही संभाली है। कोतवाली क्षेत्र के अरईपुर घेरवा में आठ जुलाई की रात लूटेरों ने साजिश के तहत कंपोजिट ठेका को निशाना बनाते हुए लाखों की शराब और बियर लूट ले गए थे। चौकीदार को बंधक बनाकर धमकाते हुए नकबजनी कर घटना को अंजाम दिया था।

पीआरवी की सूचना पर खजुहा चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ पहुंच जांच की थी। मामले को संदिग्ध देखते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने पर आईजी ने मामले को संज्ञान में ले कोतवाल समेत चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित कर दिया था। एसपी ने मामले की जांच चांदपुर थाना प्रभारी वृंदावन रॉय को सौंपी थी। पुलिस के द्वारा घटना का खुलासा करने के बाद लंबे समय से खाली पड़ी खजुहा की कुर्सी पर एसपी ने तैनाती कर दी है। थाना थरियांव में तैनात रहे विवेकानंद मिश्रा को खजुहा का इंचार्ज सौंपा है। फिलहाल अभी इंचार्ज ने कुर्सी नहीं संभाली है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि जल्द ही तैनात हुए इंचार्ज कार्यभार संभालेंगे।

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