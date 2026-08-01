Fatehpur News: जेबकतरों और चोरों पर रहेगी पुलिस की नजर

Fatehpur News: फतेहपुर। सावन के सोमवार पर प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच जेबकतरे और शातिर चोर सक्रिय न हो सकें, इसके लिए पुलिस ने रणनीति तैयार की है। जिले के नौ प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। मंदिर परिसरों, दर्शन की कतारों, प्रवेश और निकास द्वारों के अलावा भीड़ के बीच सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, जिससे शातिर किसी श्रद्धालु के साथ कोई अपराधिक घटना न कर सके। सावन में जिले के सिद्धपीठ तांबेश्वर धाम मंदिर, ओम घाट शिवमंदिर भिटौरा, राजराजेश्वर मंदिर जहानाबाद, कुंडेश्वर मंदिर मछिलगांव खागा, शिव मंदिर नौबस्ता घाट, अर्गलेश्वर मंदिर जाफरगंज, थवईश्वर धाम कीर्तीखेड़ा ललौली, गूढेश्वर मंदिर चांदपुर और जागेश्वर मंदिर सरकी में हजारों की संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु सोमवार को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। रविवार रात से ही इन मंदिरों में जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। इन कतारों में कई जेबकतरे भी शामिल होकर घटनाएं कर देते हैं। इसी को रोकने के लिये पुलिस ने इस बार प्लान बनाया है.