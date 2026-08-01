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Fatehpur News: जेबकतरों और चोरों पर रहेगी पुलिस की नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में सावन के सोमवार को प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नौ प्रमुख शिवालयों में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिससे जेबकतरे और चोरियों को रोका जा सके। एक हजार पुलिस और पीएसी के जवानों की ड्यूटी इन मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर लगेगी।

Fatehpur News: जेबकतरों और चोरों पर रहेगी पुलिस की नजर

Fatehpur News: फतेहपुर। सावन के सोमवार पर प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच जेबकतरे और शातिर चोर सक्रिय न हो सकें, इसके लिए पुलिस ने रणनीति तैयार की है। जिले के नौ प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। मंदिर परिसरों, दर्शन की कतारों, प्रवेश और निकास द्वारों के अलावा भीड़ के बीच सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, जिससे शातिर किसी श्रद्धालु के साथ कोई अपराधिक घटना न कर सके। सावन में जिले के सिद्धपीठ तांबेश्वर धाम मंदिर, ओम घाट शिवमंदिर भिटौरा, राजराजेश्वर मंदिर जहानाबाद, कुंडेश्वर मंदिर मछिलगांव खागा, शिव मंदिर नौबस्ता घाट, अर्गलेश्वर मंदिर जाफरगंज, थवईश्वर धाम कीर्तीखेड़ा ललौली, गूढेश्वर मंदिर चांदपुर और जागेश्वर मंदिर सरकी में हजारों की संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु सोमवार को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। रविवार रात से ही इन मंदिरों में जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। इन कतारों में कई जेबकतरे भी शामिल होकर घटनाएं कर देते हैं। इसी को रोकने के लिये पुलिस ने इस बार प्लान बनाया है.

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सादी वर्दी में कतारों में तैनात रहेगें पुलिस कर्मी

भीड़ में जेबकतरों, मोबाइल चोरों और महिलाओं के आभूषण उड़ाने वाले गिरोहों पर पुलिस की नजर रहेगी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों में सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी आम श्रद्धालु बनकर निगरानी करेंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबलों को भी महिलाओं की कतारों और भीड़ वाले हिस्सों में लगाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, चोरी या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो सके.

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एक हजार पुलिस और पीएसी के जवान लगाए गए

इन नौ प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा और कांवड़ मार्गों में करीब एक हजार पुलिस और पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिरों में सोमवार को पहुंचने वाली अनुमानित भीड़ के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

कोट...

सावन में कांवड़ियों और मंदिरों की सुरक्षा के लिये पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। कतारों के बीच में पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। किसी तरह की आपराधिक गतिविधि करने वाले को तत्काल चिंहित कर पुलिस कार्रवाई करेगी.

अभिमन्यु मांगलिक, एसपी

सामान्य प्रश्न

सावन में पुलिस की क्या योजना है?
पुलिस ने सावन के सोमवार पर प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।
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