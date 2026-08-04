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Fatehpur News: उम्र के दो दस्तावेजों से उलझा किशोरी अपहरण मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: विजयीपुर में किशनपुर थाना क्षेत्र से लापता किशोरी को पुलिस ने पड़ोसी युवक के साथ बरामद किया। किशोरी के पास दो अलग-अलग प्रमाण पत्र मिलने पर मामला जटिल हो गया है। एक में किशोरी बालिग और दूसरे में नाबालिग दर्शाई गई है। पुलिस अब विद्यालय अभिलेखों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

Fatehpur News: उम्र के दो दस्तावेजों से उलझा किशोरी अपहरण मामला

Fatehpur News: विजयीपुर, संवाददाता। किशनपुर थाना क्षेत्र से लापता किशोरी को पुलिस ने पड़ोसी युवक के साथ बरामद कर लिया लेकिन किशोरी की उम्र से जुड़े दो अलग-अलग प्रमाण पत्र मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया है। अब विद्यालय के अभिलेखों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। थाना क्षेत्र के एक गांव से शुक्रवार को लापता हुई किशोरी को मंगलवार को पुलिस ने पड़ोसी प्रमोद पटेल के साथ बरामद कर लिया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि युवक उनकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था जिस पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था।

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बरामदगी के बाद पुलिस ने किशोरी की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की तो दो अलग-अलग विद्यालयों के प्रमाण पत्र मिले। एक में किशोरी बालिग और दूसरे में नाबालिग दर्शाई गई है। विद्यालयों में अवकाश होने के कारण मंगलवार को अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो सका। विजयीपुर चौकी प्रभारी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को उम्र का निर्धारण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएग।

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