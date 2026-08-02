Fatehpur News: 121 खोए मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई मुस्कान
Fatehpur News: फतेहपुर में एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
Fatehpur News: फतेहपुर। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर जनपदीय एवं थाना स्तर की सीसीटीएनएस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद, अन्य जिलों व दूसरे राज्यों से मोबाइल बरामद किए। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।