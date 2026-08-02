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Fatehpur News: 121 खोए मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई मुस्कान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

Fatehpur News: 121 खोए मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई मुस्कान

Fatehpur News: फतेहपुर। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर जनपदीय एवं थाना स्तर की सीसीटीएनएस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद, अन्य जिलों व दूसरे राज्यों से मोबाइल बरामद किए। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

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