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Fatehpur News: दुष्कर्म के आरोपी का डीएनए लेकर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी, संवाददाता। पुलिस ने 13 वर्षीय दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी अजीत सिंह परिहार ने किशोरी को पांच सौ रुपये का लालच देकर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर DNA सैंपल जांच के लिए भेजा और जेल भेज दिया।

Fatehpur News: दुष्कर्म के आरोपी का डीएनए लेकर भेजा जेल

Fatehpur News: बिंदकी, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी 13 वर्षीय दलित किशोरी को पांच सौ रुपये का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी का डीएनए लेकर जांच के लिए भेजते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

आरोपी का लालच और घटना का विवरण

बता दें कि किशोरी के गांव के ही युवक अजीत सिंह परिहार पांच सौ रुपये का लालच देकर खेतों में ले गया था। जहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एससी एसटी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डीएनए सैंपल प्रयोगशाला में भेजते हुए आरोपी को जेल भेजा है। जबकि दलित किशोरी को सीडब्ल्यूसी के सुपूर्द किया है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा गया है। इसके साथ ही दलित किशोरी को ले जाने वाले को भी जेल भेज दिया गया है।

आरोपी का डीएनए सैंपल लेकर भेजा जेल

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को बताया था कि 17 वर्षीय पुत्री कक्षा 11 की छात्रा है। दरवेशाबाद गांव का रहने वाला रेहान और उसका मामा साहिल पुत्री को फोन देने आया था। जिसके विरोध पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए थे। इसके बाद जून माह को रेहान पुत्री को लेकर जा चुका है। 27 जुलाई को पुत्री बिंदकी के इंटर कॉलेज पढ़ने गई थी लेकिन शाम तक नही लौटी थी। बताया कि 11 हजार के साथ जेवरात भी ले गई थी। जिसके बाद पुलिस ने दलित किशोरी व युवक को बरामद कर लिया। बीते दिन किशोरी को सीडब्ल्यूसी के सुपुर्द कर आरोपी का डीएनए सैंपल लेकर जेल भेज दिया है。

FAQs

इस दुष्कर्म के आरोपी का नाम क्या है?
आरोपी का नाम अजीत सिंह परिहार है।
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