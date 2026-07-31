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Fatehpur News: चोरी की साजिश रचते वक्त चार चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी में पुलिस ने शराब ठेका लूट के मामले में चार चोरों को पकड़ा है। ये चोरी की योजना बना रहे थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से कई धारदार हथियार बरामद हुए हैं। मामले में तीन आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

Fatehpur News: चोरी की साजिश रचते वक्त चार चोर गिरफ्तार

Fatehpur News: बिंदकी। क्षेत्र के शराब ठेका लूट प्रकरण में आईजी की बड़ी कार्रवाई के बाद से पुलिस एलर्ट मोड पर है। चोरी की योजना बनाकर निकले चार चोरो को पुलिस ने पकड़ लिया। जिनके पास से हथौड़ा, कुल्हाड़ी समेत धारदार हथियार बरामद किया। पुलिस ने सभी पर कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय से जेल भेज दिया। गुरुवार रात को बाईपास के निकट स्थित गोसाई मंदिर के चबूतरे में बैठकर चोरी की योजना बना रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां से प्रशांत निवासी भदवा थाना मलवा, आशीष, ब्रजेश दोनो निवासी रावतपुर थाना मलवा, तथा सत्यम निवासी सहिली थाना मलवा को गिरफ्तार कर लिया। जिनके पास से लोहे की एक शबरी, एक पेचकस, एक प्लास, एक हथौड़ी, छेनी और कुल्हाड़ी बरामद हुई। इसके साथ ही एक बाइक को भी कब्जे में लिया है। जिसका नंबर कीचड़ से छिपाया गया था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आसपास के गांवों में चोरी करना कबूला है। कोतवाल शैलेष ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद चोरो को न्यायालय से जेल भेजा है。

शराब लूट के फरार चोर पुलिस से दूर

अरईपुर घेरवा में स्थित कंपोजिट ठेका के चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों की शराब और बियर की लूट हुई थी। प्रकरण की लापरवाही में आईजी ने कोतवाल समेत खजुहा इंचार्ज को निलंबित किया था। मामले का पुलिस खुलासा कर चुकी है और तीन आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। जिसमें से अभी तीन चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और फरार की तलाश की जा रही है। जल्द ही वांछित पुलिस की पकड़ में होंगे।

प्रश्नोत्तर

बिंदकी में चोरी की योजना कैसे बनाई गई?
बिंदकी में चार चोर गोसाई मंदिर के चबूतरे में बैठकर चोरी की योजना बना रहे थे।
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