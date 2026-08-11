Fatehpur News: वारंटी पकड़ने गई पुलिस से झड़प, दो सिपाही घायल, आठ नामजद
Fatehpur News: जाफरगंज के डिघरुवा गांव में सोमवार शाम पुलिस वारंटियों को पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की और हाथापाई कर दी, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Fatehpur News: जाफरगंज। थाना क्षेत्र के डिघरुवा गांव में सोमवार शाम वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता करते हुए हाथापाई कर दी। झड़प में देवरी चौकी के सिपाही विजय मौर्य और नागेंद्र घायल हो गए। घायल सिपाहियों की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि डिघरुवा निवासी रज्जन उर्फ बग्गड़ के खिलाफ कोर्ट से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के एक मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। वहीं अमित उर्फ टेनी के खिलाफ कानपुर देहात कोर्ट से चोरी के मामले में एनबीडब्ल्यू वारंट था।
सोमवार देर शाम पुलिस दोनों वारंटियों की तलाश में गांव पहुंची। पुलिस ने रज्जन को पकड़कर ले जाने का प्रयास किया तो मौके पर करीब आधा दर्जन लोग और दो महिलाएं पहुंच गईं। पुलिस के साथ बहस के बाद मामला हाथापाई में बदल गया। झड़प में सिपाही विजय मौर्य और नागेंद्र घायल हो गए। पुलिस ने रज्जन उर्फ बग्गड़, अमित उर्फ टेनी, शोभा देवी, शैलेश, अनुराग, अवधेश निवासी डिघरुवा, ब्रजेश कुमार और उनकी पत्नी निवासी मकंदीपुर थाना चांदपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चौकी प्रभारी परवेज अहमद ने बताया कि दोनों वारंटियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। घायल सिपाहियों का इलाज कराया जा रहा है।
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