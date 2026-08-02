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Fatehpur News: चौकी में मारपीट का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में जयराम नगर चौकी के पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सत्यप्रकाश ने दावा किया कि उन्होंने जमीन विवाद में चौकी जाकर वीडियो बनाते समय पुलिस द्वारा हिंसा का सामना किया। पुलिस ने मोबाइल भी तोड़ा और सुलह नामा जबरन लिखा लिया। मामले की जांच की जा रही है।

Fatehpur News: चौकी में मारपीट का लगाया आरोप

Fatehpur News: फतेहपुर। राधानगर थाना क्षेत्र की जयराम नगर चौकी के पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। बिंदकी कोतवाली के उदरौली निवासी सत्यप्रकाश ने आरोप लगाया कि वह एक जमीन के विवाद के मामले में चौकी गए थे। जहां मोबाइल से वीडियो बनाने के आरोप में चौकी के पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। मोबाइल तोड़ दिया और जबरन सुलह नामा लिखवा लिया। थाना प्रभारी श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि जांच की जा रही है। मारपीट के आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं है।

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