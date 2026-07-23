Fatehpur News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार
Fatehpur News: सुल्तानपुर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी युवक सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया।
Fatehpur News: हथगाम। सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को भूलापुर मजरा मंडवा निवासी सचिन बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बुधवार देर रात पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही किशोरी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
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