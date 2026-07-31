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Fatehpur News: फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के उधन्नापुर गांव में एनआई एक्ट मामले में आरोपी प्रेमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी फरार था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

Fatehpur News: फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

Fatehpur News: फतेहपुर। हुसेनगंज पुलिस कोतवाली क्षेत्र के उधन्नापुर गांव निवासी प्रेमप्रकाश के खिलाफ एनआई एक्ट के एक मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। गुरुवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया है।

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