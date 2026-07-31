Fatehpur News: फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार
Fatehpur News: फतेहपुर के उधन्नापुर गांव में एनआई एक्ट मामले में आरोपी प्रेमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी फरार था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
Fatehpur News: फतेहपुर। हुसेनगंज पुलिस कोतवाली क्षेत्र के उधन्नापुर गांव निवासी प्रेमप्रकाश के खिलाफ एनआई एक्ट के एक मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। गुरुवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।