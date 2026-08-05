Fatehpur News: कंबल बेचने के बहाने जेवर ले जाने वाले शातिर दबोचे

Fatehpur News: थरियांव। थाना पुलिस ने कंबल बेचने के बहाने घर में घुसकर महिला के जेवर चोरी करने वाले दो अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के दो कान के झुमके, एक कमरबंद पेटी, दो कंबल और 15 सौ रुपये नकद बरामद किए हैं। दो फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को थाना क्षेत्र के औरई गांव निवासी शंकुल्ला पत्नी छेदू दिवाकर ने बताया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति पानी पीने के बहाने उनके घर आए। उन्होंने झाड़-फूंक का झांसा देकर ध्यान भटकाया।

इसी दौरान उनके दो साथी, जो कंबल बेचने वाले बनकर घर पहुंचे थे, मौका पाकर घर के अंदर घुस गए और कमरबंद पेटी तथा कान के झुमके चोरी कर फरार हो गए। जाते समय आरोपी अपने साथ लाए दो पोटली कंबल वहीं छोड़ गए थे। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। हनुमानपुर मोड़ के पास से इशाक उर्फ कैशन तथा सहनूद निवासी सेवाबाद मजरा चकनारा, थाना मंझनपुर, कौशांबी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ गांव-गांव कंबल बेचने का काम करते हैं। इसी बहाने घरों में घुस कर मौका मिलने पर जेवरात चोरी कर लेते थे। घटना में शामिल अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।