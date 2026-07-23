Fatehpur News: दो गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार
Fatehpur News: पुलिस ने गुरुवार तड़के मुठभेड़ के बाद गोकशी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचे, गोकशी के औजार और चोरी की बाइक बरामद की है।
Fatehpur News: हथगाम। पुलिस ने गुरुवार तड़के मुठभेड़ के बाद गोकशी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस, गोकशी के औजार और एक चोरी की बाइक बरामद की है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए सीएचसी हथगाम में भर्ती कराया गया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 18 जुलाई को अमिलिहापाल गांव के पास नहर की पुलिया के निकट प्रतिबिंधत मांस के अवशेष मिले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पशु चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई कराते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रज्जीपुर छिवलहा निवासी शमीम और सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर निवासी आफताब आलम इस घटना में शामिल हैं। गुरुवार को थाना प्रभारी अरुण चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ अंबापुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए दोनों संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे।
दो फरार साथियों की तलाश जारी
पीछा करने पर आदर्श पब्लिक स्कूल के आगे कच्चे रास्ते में पानी से भरे गड्ढे के कारण उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद दोनों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने अन्य साथी चिम्मन उर्फ नसीम और इमरान पुत्र मुकीम के साथ मिलकर गोकशी करते हैं। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई की रात अमिलिहापाल मार्ग पर नहार के पास तीन गोवंशों को काटा था। पुलिस से बचने के लिए वे अवैध तमंचे रखते थे। बरामद बाइक उन्होंने हथगाम कस्बे में कर्बला मेला प्रदर्शनी के बाहर से चोरी की थी, जिसका उपयोग गोकशी करने और मांस ढोने में किया जाता था। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंDileep Singh
शार्ट बायो : दिलीप कुमार पिछले 26 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वर्तमान में हिन्दुस्तान के फतेहपुर संस्करण में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रिंट मीडिया में दिलीप कुमार चर्चित नाम हैं, जिन्हे पत्रकारिता में 26 साल का अनुभव हैं वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप में फतेहपुर की टीम को लीड कर रहे हैं ल्ल वर्ष 2011 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने जिले के पाठको की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई हैं।
करियर का सफर
दिलीप कुमार ने करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अख़बार से की हैं जहां प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 में वह हिन्दुस्तान टाइम्स में कदम रखा और गोरखपुर संस्करण की लंचिंग का हिस्सा रहे। वह बाद में कानपुर संस्करण में आकर फतेहपुर टीम के नेतृत्व का दायित्व संभाला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोटिंग
समाजशात्र व राजनीति शास्त्र से स्नातक और मास कम्युनिकेशन करने के कारण राजनीति और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वज़ह से राजनीतिक बीट कमांड था, साथ अपराध और मेडिकल बीट पर भी पकड़ बनाते हुए कई स्पेशल स्टोरी लिखी।
विजन
क्राइम की खबरों को लेकर अच्छी समझ होने के कारण कई अनसुलझी घटनाओ की तह पर जाकर कवरेज करते हुए स्टोरी दी, जो बाद मे केस की विवेचना का हिस्सा बने.
विशेषज्ञयता
राजनेता समेत कई हस्तियों से इंटरव्यू लेकर प्रकाशित किया। टीम लीडर के नाते टीम के युवा साथियों को अपने अनुभवो को साझा करते हुए उन्हें प्रमोट किया।
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