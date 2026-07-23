Fatehpur News: दो गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

शार्ट बायो : दिलीप कुमार पिछले 26 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वर्तमान में हिन्दुस्तान के फतेहपुर संस्करण में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।



परिचय एवं अनुभव

प्रिंट मीडिया में दिलीप कुमार चर्चित नाम हैं, जिन्हे पत्रकारिता में 26 साल का अनुभव हैं वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप में फतेहपुर की टीम को लीड कर रहे हैं ल्ल वर्ष 2011 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने जिले के पाठको की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई हैं।



करियर का सफर

दिलीप कुमार ने करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अख़बार से की हैं जहां प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 में वह हिन्दुस्तान टाइम्स में कदम रखा और गोरखपुर संस्करण की लंचिंग का हिस्सा रहे। वह बाद में कानपुर संस्करण में आकर फतेहपुर टीम के नेतृत्व का दायित्व संभाला।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोटिंग

समाजशात्र व राजनीति शास्त्र से स्नातक और मास कम्युनिकेशन करने के कारण राजनीति और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वज़ह से राजनीतिक बीट कमांड था, साथ अपराध और मेडिकल बीट पर भी पकड़ बनाते हुए कई स्पेशल स्टोरी लिखी।



विजन

क्राइम की खबरों को लेकर अच्छी समझ होने के कारण कई अनसुलझी घटनाओ की तह पर जाकर कवरेज करते हुए स्टोरी दी, जो बाद मे केस की विवेचना का हिस्सा बने.



विशेषज्ञयता

राजनेता समेत कई हस्तियों से इंटरव्यू लेकर प्रकाशित किया। टीम लीडर के नाते टीम के युवा साथियों को अपने अनुभवो को साझा करते हुए उन्हें प्रमोट किया।

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