Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: ऑटो में लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर राहगीर से लूट के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिस्टर फरीद अली से आटो में 1000 रुपए लूटे थे। पुलिस ने लूट के रुपए और आटो रिक्शा बरामद किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

Fatehpur News: ऑटो में लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Fatehpur News: फतेहपुर। कोतवाली पुलिस ने आटो में सवार होकर राहगीर से लूट करने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के रुपए और घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मेरठ निवासी फरीद अली ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की रात आटो में सवार तीन युवकों ने उससे जबरन एक हजार रुपए लूट लिए और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। जांच और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राधानगर थाना क्षेत्र के गंगानगर निवासी भूरा उर्फ निखिल गुप्ता और गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमौर निवासी राहुल लोधी और विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: गाड़ी हटाने के विवाद में डीसीएम चालक को पीटा

पूछताछ में आरोपियों ने लूट की घटना स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा खर्च हो चुका था। बाकी सात सौ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।