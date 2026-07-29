Fatehpur News: ऑटो में लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Fatehpur News: फतेहपुर। कोतवाली पुलिस ने आटो में सवार होकर राहगीर से लूट करने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के रुपए और घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मेरठ निवासी फरीद अली ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की रात आटो में सवार तीन युवकों ने उससे जबरन एक हजार रुपए लूट लिए और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। जांच और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राधानगर थाना क्षेत्र के गंगानगर निवासी भूरा उर्फ निखिल गुप्ता और गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमौर निवासी राहुल लोधी और विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया।