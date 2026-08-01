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Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: पहल...कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजलकांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजलकांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजलकांवड़

Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल

Fatehpur News: फतेहपुर। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुविधा और आस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी थानों, पुलिस चौकियों और प्रमुख पुलिस सहायता केंद्रों पर प्रयागराज संगम का पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराया गया है। यह जल कांवड़िये प्राप्त कर सकेंगे। यात्रा के दौरान भीड़, दुर्घटना या अन्य कारणों से यदि किसी श्रद्धालु की कांवड़ खंडित हो जाती है या उसमें भरा गंगाजल गिर जाता है, तो उसे दोबारा प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे शिवभक्त निकटतम थाना, पुलिस चौकी, सहायता केंद्र या मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों से संपर्क कर तत्काल संगम का पवित्र गंगाजल प्राप्त कर सकेंगे और अपनी यात्रा बिना बाधा के आगे जारी रख सकेंगे।

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इसके लिए प्रयागराज संगम से बड़े गैलनों में गंगाजल मंगवाकर सुरक्षित रखा गया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इसका उद्देश्य शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना है। एसपी ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल निकटतम पुलिस सहायता केंद्र, थाना, चौकी या डायल-112 से संपर्क करें।

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