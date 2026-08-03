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Fatehpur News: फार्मेसी का छात्र कानपुर में मृत मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के एक फार्मेसी छात्र मयंक को रविवार सुबह मार्निंग वॉक पर निकला, लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की और बाद में उसे अचेत अवस्था में पाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला महाराजपुर थाना पुलिस को सौंपा गया है।

Fatehpur News: फार्मेसी का छात्र कानपुर में मृत मिला

Fatehpur News: फतेहपुर। मार्निंग वॉक पर निकला फार्मेसी का छात्र कानपुर में मृत मिला। अचेत अवस्था में मिलने पर स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शहर के वीआईपी रोड निवासी धर्मेंद्र थरियांव के अंबापुर में क्लिनिक चलाते हैं। उनका 20 वर्षीय बेटा मयंक बी फार्मा का छात्र है। रविवार सुबह घर से मार्निग वाक पर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरु की। शाम को मयंक के अचेत अवस्था में मिलने की सूचना परिजनों को मिली। परिजन अस्पताल से शव लेकर घर आ गए हैं।

महाराजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है। सूचना पर जांच की जाएगी।

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