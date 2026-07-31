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Fatehpur News: मेडिकल कॉलेज में कैश काउंटर सिर्फ एक, घंटों लग रहीं कतारें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: मलवां के मेडिकल कालेज में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन केवल एक कैश काउंटर होने के कारण मरीजों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग और गंभीर मरीज विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने कैश काउंटरों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

Fatehpur News: मेडिकल कॉलेज में कैश काउंटर सिर्फ एक, घंटों लग रहीं कतारें

Fatehpur News: मलवां। मेडिकल कालेज में रोजाना करीब 25 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी ओपीडी के बावजूद अस्पताल में सिर्फ एक ही कैश काउंटर संचालित होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही पर्चा बनवाने और जांच व शुल्क जमा करने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार मरीजों को अपनी बारी आने के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को उठानी पड़ रही है। भीड़ अधिक होने के कारण कैश काउंटर के बाहर अव्यवस्था का माहौल बना रहता है। मानना है कि अस्पताल में रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं तो कैश काउंटरों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए। अतिरिक्त काउंटर खुलने से भीड़ कम होगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। वहीं आनलाइन भुगतान और अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग कैश काउंटर की व्यवस्था करने की भी मांग भी हो रही है। अस्पताल की छोटी-छोटी कमियों के कारण लोगों को बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार किया जाए तो मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है।

कैश काउंटर की समस्या

कोट -

अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैश काउंटर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो और काउंटरों की व्यवस्था कराई जा रही है। दो से तीन दिन के भीतर अतिरिक्त काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। जिससे मरीजों को बेहतर और तुरंत सुविधा मिल सके।

डा आरके मौर्य, प्राचार्य, मेडिकल कालेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेडिकल कालेज में रोजाना कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं?
मेडिकल कालेज में रोजाना करीब 25 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।
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