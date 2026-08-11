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Fatehpur News: दलदली मार्ग से आवागमन कर रहे तीन हजार छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: खखरेरू के धाता ब्लाक के बरयेपुर का मुख्य संपर्क मार्ग बारिश के कारण पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे तीन हजार छात्रों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अभिभावक नाराज हैं और लगातार मरम्मत की मांग कर रहे हैं। बीडीओ ने जल्द जांच और मरम्मत का आश्वासन दिया है।

दलदली मार्ग से आवागमन कर रहे तीन हजार छात्र
दलदली मार्ग से आवागमन कर रहे तीन हजार छात्र

Fatehpur News: खखरेरू। धाता ब्लाक के बरयेपुर का मुख्य संपर्क मार्ग इन दिनों पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। बारिश के कारण यह कच्चा मार्ग दलदल में तब्दील हो चुका है नतीजतन क्षेत्र के करीब तीन हजार छात्र-छात्राओं पर हादसों का शिकार होने का खतरा मंडरा रहा है। मांग के बावजूद मार्ग को दुरुस्त न करवाए जाने के कारण अभिभावकों में भी रोष दिखाई दे रहा है। बरयेपुर गांव के मुख्य संपर्क मार्ग से होते हुए एक इंटर कालेज के करीब तीन हजार छात्र-छात्राएं प्रतिदिन आवागमन करते हैं। गर्मी में इस मार्ग से उड़ती धूल और बारिश में मार्ग के दलदली हो जाने के कारण विद्यालय का आवागमन करने वाले बच्चों को राहत नहीं मिल पा रही है।

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बारिश में इस मार्ग के दलदली हो जाने के कारण अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। गांव के बब्बू तिवारी, सर्वेश सिंह, विनोद कुमार, पंकज सिंह, अनिल कुमार आदि ने बताया कि मार्ग में भरे कीचड़ और गड्ढों के कारण आए दिन बच्चे गिरकर चुटहिल हो रहे हैं, कई बार इस मार्ग को बनवाए जाने के लिए जिला व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मांग की जा चुकी है लेकिन हर बार महज कोरा आश्वासन ही दिया गया जबकि इस मार्ग को दुरुस्त कराए जाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही नतीजतन इस मार्ग से पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। मांग करते हुए कहा कि इस मार्ग को तत्काल दुरुस्त करवाया जाए, वहीं बीडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि टीम का गठन कर जल्द मार्ग की जांच करवाए जाने के साथ ही इसे दुरुस्त करवाया जाएगा।

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