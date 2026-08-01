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Fatehpur News: बाउंड्री टूटने से स्कूल असुरक्षित, तीन बार टूटे ताले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: नगर पंचायत बहुआ की लापरवाही के कारण यहां के प्राथमिक विद्यालय की सुरक्षा खतरे में है। नलकूप निर्माण के दौरान विद्यालय की बाउंड्रीवाल तोड़ी गई थी, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं हुआ। इस वजह से विद्यालय खुला है और अराजकतत्वों द्वारा चोरी हो चुकी है। स्थानीय लोग बाउंड्री निर्माण की मांग कर रहे हैं।

बाउंड्री टूटने से स्कूल असुरक्षित, तीन बार टूटे ताले
बाउंड्री टूटने से स्कूल असुरक्षित, तीन बार टूटे ताले

Fatehpur News: बहुआ। नगर पंचायत बहुआ की लापरवाही के चलते कस्बे का प्राथमिक विद्यालय इन दिनों असुरक्षा के साये में है। करीब छह माह पहले नलकूप निर्माण के दौरान विद्यालय की बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई, लेकिन आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। इसका खामियाजा विद्यालय प्रशासन और छात्रों को उठाना पड़ रहा है। बाउंड्री न होने से विद्यालय पूरी तरह खुला पड़ा है। बीते छह माह में अराजकतत्व तीन बार विद्यालय के ताले तोड़ चुके हैं। इनमें एक बार चोरी की घटना भी हुई, जिसमें विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेख और अन्य सामान चोरी हो गया, जिससे विद्यालय को नुकसान उठाना पड़ा। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम ने बताया कि बाउंड्री निर्माण के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों का कहना है कि खुले परिसर के कारण बच्चों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी नगर पंचायत से जल्द से जल्द बाउंड्री निर्माण कराने की मांग की है, ताकि विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अराजकतत्वों की गतिविधियों पर रोक लग सके。

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शाम ढलते ही बन जाता अराजकतत्वों का अड्डा

बाउंड्री न होने के कारण शाम होते ही विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। यहां शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। सुबह विद्यालय खुलने पर परिसर में शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री पड़ी मिलती है।

कोट..............

नलकूप निर्माण के दौरान निष्प्रयोज्य घोषित पुराने स्कूल की दीवार ध्वस्त कराई गई थी। इस विद्यालय की बाउंड्री नहीं तोड़ी गई है। ध्वस्त भवन की दीवार गिरने स्कूल परिसर खुल गया है। इसका निर्माण विभागीय स्तर से करवाना चाहिए।

-आशीष चक्रवर्ती, अधिशाषी अधिकारी बहुआ-नपं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यालय की बाउंड्रीवाल कब तोड़ी गई थी?
करीब छह माह पहले नलकूप निर्माण के दौरान विद्यालय की बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई।
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