Fatehpur News: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की नई जिला कार्यकारिणी घोषित

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में रविवार को आर.एस. एक्सेल इंग्लिश स्कूल, पक्का तालाब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश महामंत्री डॉ. संतोष कुमार शुक्ल और प्रधानाचार्य संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभुदत्त दीक्षित ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

गुरु की भूमिका

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉ. विजय शंकर मिश्र ने गुरु की भूमिका को राष्ट्र निर्माण का आधार बताते हुए शिक्षकों से समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के व्यावहारिक पहलुओं और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार रखे। डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रयासों से वित्तपोषित और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला है। विभाग प्रचारक शिव शंकर ने छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए शिक्षकों को स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्यों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रतिनिधि शिवराम ने प्रदेश महामंत्री को सौंपा। डॉ. शुक्ल ने समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर पहल का आश्वासन दिया।