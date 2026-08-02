Fatehpur News: दो दिन से लापता मिस्त्री का मिला शव
Fatehpur News: बिंदकी में एक मिस्त्री का शव महाविद्यालय के मार्ग पर मिला। शव की पहचान सुरेंद्र कुशवाहा (45) के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि वह शराब का आदी था और दो दिन से घर नहीं आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की।
Fatehpur News: बिंदकी। दो दिन पूर्व घर से निकले मिस्त्री का शव एक महाविद्यालय के मार्ग पर पड़ा मिला। जिसको देख लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार मृतक शराब का आदी था। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। कोतवाली क्षेत्र के बिंदकी-खजुहा मार्ग में राजकीय पॉलिटेक्निक के सामने स्थित एक महाविद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास शव पड़ा मिला। जिसकी शिनाख्त सुरेंद्र कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी नंदापुर के रूप में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक राजगीर मिस्त्री था और शराब का लती भी था।
शराब के आदी पति से पत्नी का विवाद भी आए दिन होता रहता था। परिजनों ने बताया कि दो दिनों से घर नहीं आया था। रविवार की सुबह शव मिलने की सूचना मिली है। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाल शैलेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण बताया जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है।
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