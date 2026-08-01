Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, लेनदेन में की गई थी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग से लेकर लेनदेन के विवाद तक पहुंच गया है। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और महिलाओं की भूमिका की भी जांच कर रही है। हत्या के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

Fatehpur News: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, लेनदेन में की गई थी हत्या

Fatehpur News: फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। प्रेम प्रसंग से शुरु हुई जांच लेनदेन के बिंदु पर आकर ठहर गई है। हिरासत में लिये गए चार लोगों से पुलिस पूछतांछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि हिस्ट्रीशीटर की हत्या लेनदेन के विवाद को लेकर की गई है। मकान मालिक सहित कुछ लोगों से रुपयों को लेकर हिस्ट्रीशीटर का विवाद था। पुलिस अभी महिलाओं की भी हत्या में भूमिका की जांच कर रही है। दावा किया है कि आज यानी रविवार को खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि सदर कोतवाली के बकंधा रोड में भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह राधानगर निवासी 35 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी का रक्तरंजित शव मिला था।

ये भी पढ़ें:पीछे से सटाकर मारी गई थी हिस्ट्रीशीटर को गोली

सिर में पीछे की तरफ से चोट थी। शव देखकर लगा था कि किसी वजनी चीज से हमला कर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। घटनास्थल के पास मृतक का मोबाइल, शराब की बोतल, खाली गिलास और नमकीन के पैकेट आदि भी मिले थे। मृतक के मोबाइल पर मिले नंबरों के आधार पर पुलिस को जांच की दिशा मिली थी। हिस्ट्रीशीटर के कई महिलाओं से बातचीत होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इसी को आधार मानते हुए प्रेम प्रसंग के बिंदु पर जांच शुरु की थी। पूछतांछ में लेनदेन का मामला हत्या की वजह बनकर सामने आया है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि पुलिस खुलासे के करीब है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Fatehpur News Fatehpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।