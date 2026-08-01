Fatehpur News: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, लेनदेन में की गई थी हत्या
Fatehpur News: फतेहपुर में हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग से लेकर लेनदेन के विवाद तक पहुंच गया है। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और महिलाओं की भूमिका की भी जांच कर रही है। हत्या के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।
Fatehpur News: फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। प्रेम प्रसंग से शुरु हुई जांच लेनदेन के बिंदु पर आकर ठहर गई है। हिरासत में लिये गए चार लोगों से पुलिस पूछतांछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि हिस्ट्रीशीटर की हत्या लेनदेन के विवाद को लेकर की गई है। मकान मालिक सहित कुछ लोगों से रुपयों को लेकर हिस्ट्रीशीटर का विवाद था। पुलिस अभी महिलाओं की भी हत्या में भूमिका की जांच कर रही है। दावा किया है कि आज यानी रविवार को खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि सदर कोतवाली के बकंधा रोड में भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह राधानगर निवासी 35 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी का रक्तरंजित शव मिला था।
सिर में पीछे की तरफ से चोट थी। शव देखकर लगा था कि किसी वजनी चीज से हमला कर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। घटनास्थल के पास मृतक का मोबाइल, शराब की बोतल, खाली गिलास और नमकीन के पैकेट आदि भी मिले थे। मृतक के मोबाइल पर मिले नंबरों के आधार पर पुलिस को जांच की दिशा मिली थी। हिस्ट्रीशीटर के कई महिलाओं से बातचीत होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इसी को आधार मानते हुए प्रेम प्रसंग के बिंदु पर जांच शुरु की थी। पूछतांछ में लेनदेन का मामला हत्या की वजह बनकर सामने आया है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि पुलिस खुलासे के करीब है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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