Fatehpur News: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, लेनदेन में की गई थी हत्या

Fatehpur News: फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। प्रेम प्रसंग से शुरु हुई जांच लेनदेन के बिंदु पर आकर ठहर गई है। हिरासत में लिये गए चार लोगों से पुलिस पूछतांछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि हिस्ट्रीशीटर की हत्या लेनदेन के विवाद को लेकर की गई है। मकान मालिक सहित कुछ लोगों से रुपयों को लेकर हिस्ट्रीशीटर का विवाद था। पुलिस अभी महिलाओं की भी हत्या में भूमिका की जांच कर रही है। दावा किया है कि आज यानी रविवार को खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि सदर कोतवाली के बकंधा रोड में भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह राधानगर निवासी 35 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी का रक्तरंजित शव मिला था।